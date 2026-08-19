“No vale la pena”: así fue el pedido explícito de José Mourinho para la renovación de Vinicius Jr.

José Mourinho dio detalles de la conversación que finalmente terminó por convencer a Vinicius Jr. de su futuro en Real Madrid. El DT explicó el mensaje que le dio y que finalmente tuvo un buen desenlace.

Una de las novelas más llamativas del mercado de pases europeo tuvo que ver con el futuro de Vinicius Jr. Si bien el brasileño tenía contrato con Real Madrid, tan solo restaba una temporada de duración y Arsenal representaba ser uno de los firmes candidatos para ficharlo. Esto finalmente no sucedió ya que se dio la renovación y ahora fue José Mourinho quien reveló una íntima conversación.

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Fuente: Getty Images.

El entrenador de Real Madrid, quien regresó a la institución luego de muchos años y que espera una estadía de ensueño plagada de diversos títulos, conversó con ‘El Chiringuito‘ y contó cómo viene siendo la convivencia en la interna del equipo. Además, habló del episodio de renovación con Vinicius Jr. y prácticamente dejó entrever que sus palabras fueron claves para la decisión.

“Vinícius es un enamorado del Real Madrid. Vini, ¿adónde quieres ir? Solo has estado en Brasil y solo conoces el Real Madrid. Solo conoces al Real Madrid cuando te vas y cuando te vas es cuando te das cuenta de lo que es. No te vayas. No vale la pena“; reveló José Mourinho sobre la charla que tuvo con el atacante brasileño durante aquel periodo de renovación con la directiva merengue.

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José Mourinho:



“Vini está enamorado del Real Madrid. Yo le dije, Cuando te vayas sabrás de verdad que es el Madrid.



Es un PRIVILEGIO ver a Vinicius Jr.



Vini sabe que puede contar conmigo. Voy a luchar por el CADA JUGADA. Los árbitros NO LO RESPETAN.” pic.twitter.com/av7hfn3dhe — MT2 (@madrid_total2) August 19, 2026

Así es el nuevo contrato de Vinicius Jr. en Real Madrid

Sin intenciones de mudarse de la capital española y saber muy bien que hoy en día es uno de los futbolistas más importantes del equipo, Vinicius Jr. y Real Madrid llegaron a un acuerdo de renovación hasta el año 2032. Además, el atacante brasileño percibirá unos 22 millones de euros por temporada y que podrían convertirse en 24 millones de conseguir algunos objetivos.

La obtención de la UEFA Champions League y ser el ganador del Balón de Oro podrían colocar a Vini Jr. con dicho salario, así que dependerá del nivel colectivo e individual que muestre. Con esta situación es que Arsenal y equipos millonarios de Arabia se quedaron con las manos vacías, así que José Mourinho tendrá la presencia del astro para conseguir todos los objetivos trazados junto al club.

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