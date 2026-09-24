¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones para Portugal vs. Gales por la UEFA Nations League

Hoy se juega el Portugal vs Gales por Liga de Naciones, Grupo D. Entérate si en las alineaciones titulares estará incluído Cristiano Ronaldo.

Portugal debuta en la nueva edición de la UEFA Nations League recibiendo a Gales en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El choque marca el inicio del Grupo A4 de la competencia continental y genera gran expectativa por la presencia de las principales estrellas europeas.

Publicidad

Cristiano Ronaldo liderará el ataque de las «Quinas» desde el silbatazo inicial. A sus 41 años y tras el debut del técnico Jorge Jesus en el banquillo luso, el capitán saldrá como titular y portará la cinta en busca de extender sus registros goleadores en el fútbol internacional.

Cristiano Ronaldo trabajando en la Selección Portugal. (Foto: X).

Alineaciones probables para el Portugal vs. Gales

XI Selección de Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo

Publicidad

XI Selección de Gales: Ward; N.Williams, Cabango, B.Davies, Dasilva; Ampadu, J.James, Sheehan; Brooks, Thomas, Johnson, Koumas.

El debut de Portugal con Cristiano Ronaldo de titular

Jorge Jesus asumió la dirección técnica lusa y ratificó la confianza en el atacante del Al-Nassr. El entrenador destacó la vigencia de Ronaldo y apostará por una alineación de peso ofensivo encabezada por el ‘7’ en la delantera.

El combinado portugués llega como favorito para quedarse con los tres puntos en casa. En el esquema táctico 4-2-3-1, la presencia de figuras como Bruno Fernandes, João Félix y Vitinha asegurará la gestación de juego desde la zona media.

Publicidad

Claves del encuentro en Lisboa

Gales afrontará el duelo con bajas sensibles en su esquema habitual. La ausencia de hombres como Harry Wilson y Joe Rodon obligará al estratega Craig Bellamy a rearmar su zaga y mediocampo ante la presión lusa.

Portugal buscará marcar diferencias desde el arranque aprovechando la velocidad de sus extremos. Por su parte, la escuadra británica intentará resistir los embates del cuadro local para generar peligro mediante transiciones rápidas comandadas por Brennan Johnson.

Publicidad

DATOS CLAVE