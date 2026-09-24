Las alineaciones confirmadas del Países Bajos vs. Alemania por el Grupo B de la UEFA Nations League

Hoy hay un partido impresionante por el Grupo B, de la UEFA Nations League. Conoce las alineaciones confirmadas del Países Bajos vs Alemania.

El esperado clásico europeo entre Países Bajos y Alemania en la UEFA Nations League dejó un vibrante choque táctico en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Ambas potencias salieron con sus mejores piezas disponibles para buscar el liderato de su zona.

Publicidad

Las alineaciones confirmadas presentaron propuestas ofensivas marcadas por el talento joven y esquemas consolidados por sus entrenadores. Se verán las caras dos tendencias que movilizan al universo fútbol: Xavi Hernández vs. Jürgen Klopp.

Países Bajos vs. Alemania jugarán hoy por la Liga de Naciones. (Foto: X).

Alineaciones del partido: Países Bajos vs. Alemania

Alineación confirmada de Países Bajos

El técnico Xavi Hernández apostó por su habitual esquema 4-3-3, introduciendo ajustes puntuales en la zona de ataque respecto a sus anteriores presentaciones.

Publicidad

XI PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Timber, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.

Alineación confirmada de Alemania

Por su parte, Jürgen Klopp mantuvo la estructura 4-2-3-1 con el tridente creativo que lidera la renovación del conjunto germano.Delantero:

XI ALEMANIA: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Nmecha; Adeyemi, Amiri, Schade; Havertz.

Jamal Musiala se pierde a corto plazo por problemas en el muslo. Nadiem Amiri lo reemplazará en el once inicial.

Publicidad

Claves tácticas del Países Bajos vs. Alemania

El duelo de pizarras entre Xavi y Klopp prometía intensidad desde el primer minuto en Ámsterdam.

La presencia de Reijnders y Gravenberch le dio fluidez a la transición rápida de la ‘Oranje’ hacia las bandas.

Mientras tanto, la combinación entre Wirtz, Musiala y Havertz buscó desarticular el bloque defensivo liderado por Van Dijk.

Publicidad

DATOS CLAVE