Real Madrid le declara la guerra al periodista Juanma Castaño con polémico video de 3 minutos en redes sociales

La cuenta oficial de X del Real Madrid publicó un informe de Real Madrid TV sobre todas las polémicas que tuvo el periodista de la Cadena Cope.

Real Madrid atraviesa una nueva polémica con el periodismo en España. En esta ocasión, el protagonista es el presentador Juanma Castaño, quien conduce El Partidazo de Cope (en la Cadena Cope). Debido a una polémica declaración de este comunicador contra el canal oficial de televisión del club ‘merengue’, éste le realizó un informe con todas sus cuestionamientos.

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Juanma Castaño tuvo unos polémicos dichos hace pocos días, por el cual se retractó y pidió disculpas. Comparó a Real Madrid TV con el diario Gara (un periódico de estrecha relación con el grupo terrorista ETA durante sus años de actividad). A raíz de estos dichos, desde el propio canal no se quedaron de brazos cruzados.

RMTV realizó un informe que muestra todas las declaraciones polémicas de este periodista de la Cadena Cope contra la institución ‘blanca’. Pero el dato llamativo es que el propio club, a través de su cuenta de X (@realmadrid), lo publicó sin ningún tipo de mensaje.

Aún así, compartir el video ya llevó a que la pelea entre en el terreno de las redes sociales donde los hinchas ya apuntan contra Juanma Castaño por sus polémicos dichos tan constantes.

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¿Qué dice el informe de RMTV contra Juanma Castaño?

Entre los polémicos dichos de este comunicador se apuntan sus comentarios durante las semifinales de la UEFA Champions League 2018 donde Real Madrid se clasificó ante Juventus tras un penal sobre Lucas Vázquez. “Escándalo mundial”, había dicho Castaño.

“Miente, manipula, señala y hostiga”, supo decir el informe de RMTV contra este periodista. Precisamente, estas fueron las propias palabras que utilizó para referirse al canal y sus prácticas.

Otras declaraciones contra Castaño fueron sus dichos sobre Vinícius de quien dijo que “no puede convertirse en un gilipollas”. También midió la doble vara sobre un tuit de Isco en 2018, al que consideró “vergonzoso”. Así han sido muchos comentarios en el pasado de parte del periodista, ahora apuntado por el propio club.

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¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid?

Real Madrid vuelve a la actividad recién el 10 de octubre. Ese será el día de la reanudación de LaLiga 2026/2027 tras el parón internacional por la fecha FIFA. Jugará ese sábado 10 en el Santiago Bernabéu ante el Villarreal por la jornada 8.

DATOS CLAVE

Juanma Castaño pidió disculpas tras comparar Real Madrid TV con el periódico Gara.

pidió disculpas tras comparar Real Madrid TV con el periódico Gara. Real Madrid TV acusó al comunicador de mentir, manipular y criticar a Vinícius.

acusó al comunicador de mentir, manipular y criticar a Vinícius. Real Madrid volverá a jugar el 10 de octubre contra Villarreal en Santiago Bernabéu.