Se proyectan en Europa y el Inter Miami de Messi: Los 3 afroperuanos que la FPF sigue de cerca

Son tres jugadores con ascendencia africana, pero que pueden jugar para la Selección Peruana. Dos juegan en Europa y uno juega en Inter Miami con los hijos de Messi y Luis Suárez.

El futuro de la Selección Peruana es una de las prioridades que tiene la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sobre todo su Director General de Fútbol, Jean Ferrari. Para ello, es importante seguir de cerca a todos los talentos posibles con raíces peruanas alrededor del mundo. En este sentido, hay tres jóvenes que están haciendo sus primeros pasos, pero ya llaman la atención y la gran particularidad es que son de ascendencia africana.

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Son afroperuanos y son futbolistas que están siendo seguidos de cerca por la FPF pensando en el futuro de la Selección Peruana. Dos de ellos tienen raíces marroquíes y la federación de dicho país ya los ha contactado. En tanto, el otro tiene a su padre de Guinea Ecuatorial. A continuación, un repaso por cada uno de ellos.

Los 3 afroperuanos que sigue la FPF

Soufian Rahim Delgado es el mayor de estos tres afroperuanos. Tiene 17 años y es mediocampista. Su padre es marroquí, pero su madre es peruana. La Federación Peruana ya lo contactó para que empiece a hacer sus primeros pasos con sus juveniles.

Tras su paso por Genoa, actualmente, está en el equipo Sub-19 del Lumezzane. Para llegar a estos clubes, ganó un concurso internacional entre más de mil jóvenes jugadores. Es un buen talento, quien ya supo manifestar sus ganas de jugar para ‘La Bicolor’.

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Soufian Rahim Delgado, firmando con el Lumezzane (X @peruanos_mundo).

“La Selección Peruana es mi sueño. Cuando yo veo los partidos, veo a los aficionados en la tribuna, me da una emoción única y quiero salir a la cancha para hacer emocionar a los aficionados”, supo decir en una charla con César Mosquera para YouTube.

El segundo afroperuano a destacar es Cristóbal Trallero Chávez. Es un lateral derecho, nacido en España, de padre de Guinea Ecuatorial, pero de madre peruana, por lo que puede representar a cualquiera de estos tres países. Es un lateral derecho de 16 años, que pertenece a las juveniles del Girona.

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Cristóbal Trallero Chávez, jugando para el Juvenil B del Girona (X @peruanos_mundo).

Con la Selección Peruana ya tuvo participación. En 2025, fue parte de la Adidas Cup Sub-16, por lo que la FPF ya hizo el trabajo de seguimiento y apuesta mucho en sus condiciones para un puesto en el que no abundan las variantes.

Y el último afroperuano es un caso que ya genera pelea entre Marruecos y Perú. Amir Castillo Kouhen es una de las jóvenes promesas del Inter Miami, el equipo que tiene a Lionel Messi y Luis Suárez, entre sus figuras. De hecho, este joven de 14 años (categoría 2012), hijo de madre marroquí y padre peruano, juega con los hijos de los cracks argentino y uruguayo.

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✅🇵🇪🇲🇦 Los dos talentos marroquíes-peruanos U20:



– Soufian Rahim Delgado: mediocampista del Genoa U18, nacido en Italia 🇮🇹 , de padre marroquí 🇲🇦y madre peruana. 🇵🇪



– Amir Castillo Kouhen: pivote del Inter Miami U14, nacido en USA 🇺🇸, de padre peruano 🇵🇪 y madre marroquí. 🇲🇦… pic.twitter.com/imM5Mwy8CW — César Mosquera🎙️ (@cesarmosquera__) March 11, 2026

Castillo Kouhen ya tuvo contactos con la Federación Marroquí para una invitación formal a integrar algún seleccionado juvenil. No se han conocido datos sobre algún llamado desde la FPF, por lo que Jean Ferrari y compañía deberán hacer el trabajo para contar con este joven que ya se rodea con jóvenes promesas de gran lujo.

Para conocer mucho más sobre estos tres afroperuanos, puedes ver el video de César Mosquera para el canal de YouTube de Bolavip:

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