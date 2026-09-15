Se conoció la lista de convocados de Argentina para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre-octubre. De Paul y Lo Celso solo jugarían un partido de los tres que tendrá la 'Albiceleste'.

El pasado 31 de agosto, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. Quince días después, se confirmó su convocatoria para la fecha FIFA de septiembre-octubre. Es que disputará su partido despedida con la camiseta albiceleste.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la lista de convocados que definió el entrenador Lionel Scaloni para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, que se disputarán en su país. Se espera que Messi dispute este último partido amistoso, el próximo 6 de octubre, y tenga su merecido adiós ante los hinchas albiceleste.

Así, el ’10’ de Argentina tendrá un momento especial donde se despedirá de la camiseta albiceleste, que portó durante los últimos 20 años. A su adiós, según informó el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, se le sumará la presencia de todos los campeones del mundo en Qatar 2022.

El comunicado de Chiqui Tapia sobre el partido despedida de Messi con Argentina

A todos los hinchas de la Selección Argentina quiero comunicarles que, después de una charla que hemos tenido con el entrenador de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre, acá en la Argentina.



Y a su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en Qatar, para que, con sus familias, lo acompañen en un partido que va a ser inolvidable para todos los fanáticos de la Selección a ver el último tango del mejor jugador del mundo.

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Los jugadores convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA de septiembre-octubre

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi.

La lista de convocados de Argentina (AFA).

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Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

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