Levante vs. Atlético de Madrid en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Levante recibe a Atlético de Madrid este sábado 31 de octubre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia.
Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Levante tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Levante perdió 1-2 como visitante ante Real Sociedad. El conjunto marcha 15° con 10 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Athletic Bilbao.
Atlético de Madrid viene de ganar 1-0 como local ante Deportivo La Coruña. El equipo ocupa el puesto 2 con 25 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Espanyol.
El historial entre Levante y Atlético de Madrid
Levante y Atlético de Madrid se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Levante, 1 de Atlético de Madrid y 2 empates.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|31/01/2026
|Levante vs. Atlético de Madrid
|0-0
|LaLiga 25/26
|08/11/2025
|Atlético de Madrid vs. Levante
|3-1
|LaLiga 25/26
|16/02/2022
|Atlético de Madrid vs. Levante
|0-1
|2021-22
|28/10/2021
|Levante vs. Atlético de Madrid
|2-2
|2021-22
Horario del partido
- Perú: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 10:15 hs
- Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 12:30 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 08:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 10:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Levante y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 25 puntos tras vencer a Deportivo La Coruña, Espanyol y Alavés.