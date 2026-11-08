Celta vs. Levante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Levante este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita cortar una mala racha que lo dejó estancado en la mitad de la tabla, y enfrente tiene a un Levante que no logra despegar del fondo. Son dos equipos que llegan con la urgencia de sumar, aunque por motivos distintos.

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Ninguno de los dos puede permitirse otro traspié: el Celta quiere alejarse de la zona baja y el Levante necesita puntos para no quedar enganchado en el descenso.

La actualidad de ambos equipos

El Celta viene de un golpe duro, la derrota 0-3 como visitante ante Rayo Vallecano, que cortó una racha en la que había mostrado algo de solidez con el empate sin goles frente al Betis y el triunfo ante Alavés. Con 12 puntos en 11 partidos, el equipo gallego está 12° y necesita reencontrar el funcionamiento que le dio esos resultados antes de la caída.

El Levante atraviesa un momento más complicado. Cayó 0-2 de local ante el Atlético de Madrid y antes había perdido también como visitante frente a la Real Sociedad, aunque en el medio había conseguido un triunfo importante por 3-1 ante Athletic Bilbao que le dio algo de aire. Con 10 unidades, el equipo está 18° y necesita revertir la tendencia negativa de las últimas dos fechas para no complicarse más la temporada.

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El historial entre Celta y Levante

El historial entre ambos tiene ventaja clara para el Celta, que ganó 13 de los 26 enfrentamientos frente a 7 del Levante, con 6 empates. En goles también manda el equipo gallego, con 42 convertidos contra 33 del conjunto granota.

En los duelos más recientes la cosa estuvo pareja: el Levante se quedó con el triunfo 3-2 en el último cruce como local, mientras que el Celta se impuso 2-1 en la visita anterior. Antes de eso hubo un empate 1-1, así que la paridad reciente contrasta con la historia general, más favorable para los celestes.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/05/2026 Celta vs. Levante 2-3 Primera División 02/11/2025 Levante vs. Celta 1-2 Primera División 21/02/2022 Celta vs. Levante 1-1 Primera División 21/09/2021 Levante vs. Celta 0-2 Primera División 30/04/2021 Celta vs. Levante 2-0 Primera División 26/10/2020 Levante vs. Celta 1-1 Primera División 16/07/2020 Celta vs. Levante 2-3 Primera División 22/12/2019 Levante vs. Celta 3-1 Primera División 16/02/2019 Celta vs. Levante 1-4 Primera División 27/08/2018 Levante vs. Celta 1-2 Primera División

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Horario del partido

Perú: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis