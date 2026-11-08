Celta vs. Levante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Celta recibe a Levante este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita cortar una mala racha que lo dejó estancado en la mitad de la tabla, y enfrente tiene a un Levante que no logra despegar del fondo. Son dos equipos que llegan con la urgencia de sumar, aunque por motivos distintos.
Ninguno de los dos puede permitirse otro traspié: el Celta quiere alejarse de la zona baja y el Levante necesita puntos para no quedar enganchado en el descenso.
La actualidad de ambos equipos
El Celta viene de un golpe duro, la derrota 0-3 como visitante ante Rayo Vallecano, que cortó una racha en la que había mostrado algo de solidez con el empate sin goles frente al Betis y el triunfo ante Alavés. Con 12 puntos en 11 partidos, el equipo gallego está 12° y necesita reencontrar el funcionamiento que le dio esos resultados antes de la caída.
El Levante atraviesa un momento más complicado. Cayó 0-2 de local ante el Atlético de Madrid y antes había perdido también como visitante frente a la Real Sociedad, aunque en el medio había conseguido un triunfo importante por 3-1 ante Athletic Bilbao que le dio algo de aire. Con 10 unidades, el equipo está 18° y necesita revertir la tendencia negativa de las últimas dos fechas para no complicarse más la temporada.
El historial entre Celta y Levante
El historial entre ambos tiene ventaja clara para el Celta, que ganó 13 de los 26 enfrentamientos frente a 7 del Levante, con 6 empates. En goles también manda el equipo gallego, con 42 convertidos contra 33 del conjunto granota.
En los duelos más recientes la cosa estuvo pareja: el Levante se quedó con el triunfo 3-2 en el último cruce como local, mientras que el Celta se impuso 2-1 en la visita anterior. Antes de eso hubo un empate 1-1, así que la paridad reciente contrasta con la historia general, más favorable para los celestes.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/05/2026
|Celta vs. Levante
|2-3
|Primera División
|02/11/2025
|Levante vs. Celta
|1-2
|Primera División
|21/02/2022
|Celta vs. Levante
|1-1
|Primera División
|21/09/2021
|Levante vs. Celta
|0-2
|Primera División
|30/04/2021
|Celta vs. Levante
|2-0
|Primera División
|26/10/2020
|Levante vs. Celta
|1-1
|Primera División
|16/07/2020
|Celta vs. Levante
|2-3
|Primera División
|22/12/2019
|Levante vs. Celta
|3-1
|Primera División
|16/02/2019
|Celta vs. Levante
|1-4
|Primera División
|27/08/2018
|Levante vs. Celta
|1-2
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Celta suma 12 puntos en el torneo.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.