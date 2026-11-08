Las alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: formaciones, cambios y bajas

El Estadio Riyadh Air Metropolitano acoge uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 12 de LaLiga. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se miden en un duelo crucial por la parte alta de la tabla.
La expectación es máxima para este compromiso liguero. Las decisiones tácticas de los banquillos marcarán el devenir de noventa minutos determinantes para el campeonato.
Atlético de Madrid vs. FC Barcelona se enfrentna por LaLiga de España. (Foto: X).
Alineaciones titulares confirmadas
El cuadro colchonero y el conjunto azulgrana ya conocen a sus respectivos onces iniciales. Diego Simeone y Hansi Flick apostaron por sus piezas más fiables para buscar los tres puntos.
Atlético de Madrid (5-4-1 / 3-4-2-1)
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand o David Hancko, Alejandro Grimaldo
- Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección, Álex Baena
- Delanteros: Kang-in Lee o Alexander Sørloth y Julián Álvarez
- Director técnico: Diego Simeone
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FC Barcelona (4-2-3-1 / 4-3-3)
- Portero: Joan García
- Defensas: João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Brian Fariñas
- Centrocampistas: Marc Bernal, Pedri, Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon
- Director técnico: Hansi Flick
Bajas confirmadas y parte médico
La enfermería condiciona la planificación de ambos cuerpos técnicos. Las ausencias sensibles restan alternativas de peso para este trascendental enfrentamiento.
Atlético de Madrid
- Cristian Romero: Baja confirmada por lesión muscular.
FC Barcelona
- Dani Olmo: Ausente por lesión en el muslo.
- Jules Koundé: Arrastra molestias físicas y es duda de última hora.
- Roony Bardghji: Baja de larga duración por rotura de ligamentos cruzados.
- Xavi Espart: Fuera de combate por un esguince de tobillo.
- Juan Hernández: Causa baja por rotura de ligamentos cruzados.
Situación del Atlético Madrid y Barcelona
- Pelea por el liderato: El FC Barcelona llega en el 1.º lugar de LaLiga con 30 puntos (10 victorias y 1 derrota), mientras que el Atlético de Madrid ocupa la 2.ª posición con 28 puntos (9 victorias, 1 empate y 1 derrota).
- Lo que está en juego: Un triunfo del Atlético le permitiría asaltar la cima del campeonato, mientras que una victoria del Barcelona consolidaría su ventaja en el liderato.
DATOS CLAVE
- Atlético de Madrid y FC Barcelona chocan en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
- Diego Simeone y Hansi Flick confirmaron alineaciones con Julián Álvarez y Lamine Yamal.
- Cristian Romero y Dani Olmo quedaron descartados del partido por diversas lesiones físicas.