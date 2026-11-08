Las alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: formaciones, cambios y bajas

El clásico de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga, ya tiene alineaciones confirmadas. Mira cómo se formarán los cuadros españoles.

El Estadio Riyadh Air Metropolitano acoge uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 12 de LaLiga. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se miden en un duelo crucial por la parte alta de la tabla.

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La expectación es máxima para este compromiso liguero. Las decisiones tácticas de los banquillos marcarán el devenir de noventa minutos determinantes para el campeonato.

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona se enfrentna por LaLiga de España. (Foto: X).

Alineaciones titulares confirmadas

El cuadro colchonero y el conjunto azulgrana ya conocen a sus respectivos onces iniciales. Diego Simeone y Hansi Flick apostaron por sus piezas más fiables para buscar los tres puntos.

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Atlético de Madrid (5-4-1 / 3-4-2-1)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand o David Hancko, Alejandro Grimaldo

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección, Álex Baena

Delanteros: Kang-in Lee o Alexander Sørloth y Julián Álvarez

Director técnico: Diego Simeone

FC Barcelona (4-2-3-1 / 4-3-3)

Portero: Joan García

Defensas: João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Brian Fariñas

Centrocampistas: Marc Bernal, Pedri, Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon

Director técnico: Hansi Flick

Bajas confirmadas y parte médico

La enfermería condiciona la planificación de ambos cuerpos técnicos. Las ausencias sensibles restan alternativas de peso para este trascendental enfrentamiento.

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Atlético de Madrid

Cristian Romero: Baja confirmada por lesión muscular.

FC Barcelona

Dani Olmo: Ausente por lesión en el muslo.

Jules Koundé: Arrastra molestias físicas y es duda de última hora.

Roony Bardghji: Baja de larga duración por rotura de ligamentos cruzados.

Xavi Espart: Fuera de combate por un esguince de tobillo.

Juan Hernández: Causa baja por rotura de ligamentos cruzados.

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Situación del Atlético Madrid y Barcelona

Pelea por el liderato: El FC Barcelona llega en el 1.º lugar de LaLiga con 30 puntos (10 victorias y 1 derrota), mientras que el Atlético de Madrid ocupa la 2.ª posición con 28 puntos (9 victorias, 1 empate y 1 derrota).

Lo que está en juego: Un triunfo del Atlético le permitiría asaltar la cima del campeonato, mientras que una victoria del Barcelona consolidaría su ventaja en el liderato.

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