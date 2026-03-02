¿Por qué no juegan Kylian Mbappé, Camavinga ni Bellingham en Real Madrid vs Getafe hoy por LALIGA 2025-26?

Real Madrid se enfrenta a Getafe este lunes 2 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 26 de LaLiga 2025-26. Sin embargo, el equipo ‘blanco’ tendrá importantes bajas que llamaron la atención de los aficionados: Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham no estarán presentes en el duelo.

¿Por qué Kylian Mbappé no juega hoy en Real Madrid vs Getafe?

Kylian Mbappé no podrá disputar el encuentro debido a un problema en la rodilla izquierda (esguince) que le ha impedido entrenar con normalidad. El club decidió cuidarlo para evitar complicaciones mayores, aunque aún no se ha confirmado un tiempo exacto de recuperación.

El francés tampoco estará disponible para el partido del viernes contra el Celta de Vigo en Balaídos, ni para el duelo del miércoles 11 ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League, ni para el encuentro del sábado siguiente frente al Elche en casa.

Según dio a conocer el club a través de un parte médico, el delantero presenta un esguince de rodilla: “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución”, se puede leer.

Lesiones de Bellingham y Camavinga también afectan al equipo

Jude Bellingham continúa ausente por una lesión muscular que arrastra desde principios de febrero. A pesar de la evolución positiva, el mediocampista inglés todavía no tiene una fecha exacta de regreso a las canchas.

Por su parte, Eduardo Camavinga se perderá el partido contra Getafe debido a un problema dental que le impide rendir al 100% en los entrenamientos y en el juego.

Estas ausencias representan un desafío para Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, que deberá reestructurar su mediocampo y ataque ante un ‘Geta’ que buscará aprovechar la oportunidad de sumar puntos en el Bernabéu.

La alineación titular del Real Madrid ante Getafe

Considerando las ausencias que tendrá el Real Madrid, así saldría al campo de juego: Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Güler; Gonzalo y Vinicius.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Getafe por LaLiga?

Real Madrid se enfrenta a Getafe este lunes 2 de marzo por la fecha 26 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu. El horario de inicio es a las 14:00 horas enLima, Perú.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs. Getafe por LaLiga?

El duelo entre Real Madrid y Getafe se transmitirá en directo por las pantallas de ESPN para toda Latinoamérica. Además, se podrá seguir en streaming a través de la plataforma de streaming Disney Plus desde tu computadora, Smart TV o dispositivo móvil.

