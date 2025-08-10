Con Eduardo Camavinga lesionado: El nuevo dolor de cabeza de Xabi Alonso en Real Madrid

Real Madrid ultima detalles para el inicio de La Liga Española, aunque antes de ello deberán mostrarse en sociedad cuando disputen un amistoso internacional frente a WSG Tirol de Austria. Lamentablemente, para las aspiraciones merengues, Eduardo Camavinga sufrió una dura lesión y se confirmó su baja, con lo cual ahora Xabi Alonso tendrá un dolor de cabeza que puede perjudicarlo.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución”; fue el comunicado oficial que presentó la institución a través de sus canales digitales. Entonces, ¿de qué se trata el nuevo inconveniente que tendrá el entrenador de la Casa Blanca?

Fuente: @Deportes_UR

Con esta situación es que el volante francés se ausentará de las planificaciones de Real Madrid por unas cuantas semanas, pero no es el único problema. Resulta que Jude Bellingham no jugará hasta noviembre tras ser operado del hombro y estar en proceso de recuperación, Luka Modric ya no está y aún no llegó nadie en su reemplazo, con lo cual Xabi Alonso perdió a la zona medular del equipo.

¿Quiénes serán los mediocampistas titulares de Real Madrid?

Frente a las situaciones de recuperación que atraviesan Eduardo Camavinga y Jude Bellingham, cada quien con distintas situaciones y diferentes tiempos de rehabilitación, el nombre que más suena como principal eje del mediocampo de Real Madrid es sin duda alguna Aurélien Tchouaméni ya que contaría con la total confianza de Xabi Alonso para afianzarse como pieza clave en el equipo.

Fuente: Getty Images.

Los otros jugadores que podrían conformar el mediocampo merengue son Arda Güler y Dani Ceballos, quienes desde ahora deberán demostrar que están preparados para asumir la oportunidad de ser titulares. Quizá en un menor escalón, ya que se espera que sea más un atacante, existe la chance de que Brahim Díaz también ocupe alguna zona medular en caso así lo quiera el DT.

Día y hora del duelo amistoso Real Madrid vs. WSG Tirol

Real Madrid enfrentará en condición de visita a WSG Tirol en el Tivoli Stadion Tirol de Austria el próximo martes 12 de agosto a las 12:00 hora local. Siendo un amistoso internacional, veremos cómo lo afronta un equipo merengue que presentará varias bajas y en donde claramente Xabi Alonso deberá meter mano a un plantel que a la vez se alista para el debut oficial en la temporada 2025/26.

Fuente: Madrid Xtra

