¡Silbidos para los jugadores! Real Madrid 0-1 Getafe EN VIVO por LALIGA vía ESPN, Disney+, Pelota Libre y Fútbol Libre GRATIS: minuto a minuto

Real Madrid recibe en el Bernabéu a Getafe en el cierre de la jornada 26 de LALIGA 2025-26. El conjunto 'merengue' está obligado a ganar para seguir a un punto del líder Barcelona. Los 'Azulones', por su parte, buscan escaparse de los puestos de descenso.

Real Madrid confirma la lesión oficial de Kylian Mbappé. "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", informó el club de manera oficial.

Álvaro Arbeloa confía en el canterano Thiago Pitarch por encima de nombres como Brahim Díaz, Franco Mastantuono o el propio Rodrygo Goes. Así, la alineación titular del Real Madrid tiene a Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Vinícius Júnior y Gonzalo García .

José Bordalás pone línea de cinco defensores y hasta un lateral derecho habitual en el mediocampo. La alineación titular de Getafe cuenta con David Soria; Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri; Martín Satriano y Luis Vázquez .

En Getafe, hay algunos cambios en la defensa debido a la ausencia de Djené Dakonam. Se mete Diego Rico nuevamente en el once, moviendo a Juan Iglesias al lado derecho y Kiko Femenía va al mediocampo. Zaid Romero, Sebastián Boselli, Mauro Arambarri, Martín Satriano y Luis Vázquez, los rioplatenses en el once titular.

Otras novedades en el conjunto local: vuelve a la alineación David Alaba tras mucho tiempo y se mantiene Gonzalo García como titular debido a la ausencia de Kylian Mbappé ya conocida.

La gran novedad para este partido pasa por la titularidad de Thiago Pitarch en Real Madrid. El canterano es una de las grandes apuestas de Álvaro Arbeloa, quien lo conoce por haberlo dirigido en el Castilla. El joven, categoría 2007, es titular por encima de Brahim Díaz, Franco Mastantuono y Rodrygo, entre otros. Reemplaza al ausente Eduardo Camavinga.

Kylian Mbappé es el máximo goleador, no sólo del Real Madrid, sino de toda LALIGA 2025-26. Lleva 23 goles. Por ende, es una baja sensible. ¿El segundo máximo artillero? Vinícius Júnior, con 9 anotaciones.

Luis Milla es uno de los jugadores a seguir en este partido. En toda LALIGA 2025-26 lleva 8 asistencias de gol y sólo es superado por Lamine Yamal (FC Barcelona), que tiene 9. En Real Madrid, en tanto, tanto Arda Güler como Fede Valverde tienen 7 pases-gol en el torneo.

Real Madrid y Getafe ya están en el campo de juego del Santiago Bernabéu. En minutos arranca el partido.

Error en salida de Boselli y Vinícius Júnior se fue mano a mano ante David Soria. Con el pie, el arquero del Getafe salvó lo que era el 1-0.

Mauro Arambarri ve la tarjeta amarilla por infracción contra Arda Güler. Es el segundo amonestado del Getafe. Fue atendido por un codazo al rostro del propio jugador turco.

Remate de volea desde la puerta del área de Martín Satriano para vencer a Thibaut Courtois. En su primer disparo al arco, Getafe pone el 1-0 ante Real Madrid.

Diego Rico apareció solo casi en el área chica. Tenía el pase al medio o el remate y no controló bien el balón. ¡Se salvó el Real Madrid!

Getafe se va al entretiempo ganando 1-0 al Real Madrid con el golazo de Martín Satriano. Hubo silbidos de los hinchas locales por el mal rendimiento del equipo.

Real Madrid cae ante Getafe por 1-0 con un golazo de Martín Satriano en el partido que da cierre a la jornada 26 de LALIGA 2025-26. El Estadio Santiago Bernabéu es el escenario para este duelo en donde los ‘Merengues’ buscan un triunfo para seguir pegado al líder FC Barcelona. Los ‘Azulones’, por su parte, quieren escapar de los puestos de descenso.

Kylian Mbappé es la principal baja en Real Madrid para este partido. Antes del partido, el club confirmó que padece un esguince en su rodilla izquierda, por lo que Álvaro Arbeloa no lo convocó para este partido. También son bajas Eduardo Camavinga y Jude Bellingham, entre otros. La buena noticia es el regreso de Rodrygo Goes.

Por el lado de Getafe, José Bordalás también debe afrontar bajas importantes. Djené Dakoman fue expulsado ante Sevilla y está suspendido. En cuanto a lesionados, siguen sin aparecer Juanmi, Borja Mayoral y Abu Bakarr Kamara.

Parte médico oficial de Real Madrid sobre el estado de Kylian Mbappé

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución”, informó el club.

Alineaciones oficiales para Real Madrid vs. Getafe

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Vinícius Júnior y Gonzalo García. DT: Álvaro Arbeloa.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri; Martín Satriano y Luis Vázquez. DT: José Bordalás.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs. Getafe por LALIGA 2025-26?

La transmisión del partido Real Madrid vs. Getafe por la jornada 26 de LALIGA 2025-26 va por ESPN en TV para toda Sudamérica (excepto Brasil) y por la plataforma Disney+ Premium. En México y Centroamérica va por Sky Sports. Y en Estados Unidos se puede disfrutar por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.