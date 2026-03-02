¡Silbidos para los jugadores! Real Madrid 0-1 Getafe EN VIVO por LALIGA vía ESPN, Disney+, Pelota Libre y Fútbol Libre GRATIS: minuto a minuto

Real Madrid cae ante Getafe por 1-0 con un golazo de Martín Satriano en el partido que da cierre a la jornada 26 de LALIGA 2025-26. El Estadio Santiago Bernabéu es el escenario para este duelo en donde los ‘Merengues’ buscan un triunfo para seguir pegado al líder FC Barcelona. Los ‘Azulones’, por su parte, quieren escapar de los puestos de descenso.
Kylian Mbappé es la principal baja en Real Madrid para este partido. Antes del partido, el club confirmó que padece un esguince en su rodilla izquierda, por lo que Álvaro Arbeloa no lo convocó para este partido. También son bajas Eduardo Camavinga y Jude Bellingham, entre otros. La buena noticia es el regreso de Rodrygo Goes.
Por el lado de Getafe, José Bordalás también debe afrontar bajas importantes. Djené Dakoman fue expulsado ante Sevilla y está suspendido. En cuanto a lesionados, siguen sin aparecer Juanmi, Borja Mayoral y Abu Bakarr Kamara.
Parte médico oficial de Real Madrid sobre el estado de Kylian Mbappé
“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución”, informó el club.
Alineaciones oficiales para Real Madrid vs. Getafe
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Vinícius Júnior y Gonzalo García. DT: Álvaro Arbeloa.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri; Martín Satriano y Luis Vázquez. DT: José Bordalás.
¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs. Getafe por LALIGA 2025-26?
La transmisión del partido Real Madrid vs. Getafe por la jornada 26 de LALIGA 2025-26 va por ESPN en TV para toda Sudamérica (excepto Brasil) y por la plataforma Disney+ Premium. En México y Centroamérica va por Sky Sports. Y en Estados Unidos se puede disfrutar por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.