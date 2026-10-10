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Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Reale Arena, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad vs. Deportivo, LaLiga
Real Sociedad vs. Deportivo, LaLiga

La Real Sociedad llega como favorita este domingo 11 de octubre, pero el Deportivo La Coruña está apenas un punto por debajo en la tabla y no piensa regalar nada en el Reale Arena.

Ninguno de los dos pasó por un gran arranque, pero ambos están a tiro de meterse en la mitad alta de la tabla si consiguen encadenar resultados. Un triunfo acomoda bastante el panorama antes de que avance la fecha 8.

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Horario del partido

  • Perú: 09:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad viene de ganarle 3-2 de visitante a Valencia, un resultado que le sirvió para olvidar el golpe durísimo que había sufrido como local frente al Atlético de Madrid, al que cayó 0-3. Antes de eso había sumado otro triunfo por 3-2 ante Elche, así que el equipo alterna rachas positivas con tropiezos puntuales y suma 10 unidades en siete presentaciones.

El Deportivo La Coruña, con la misma cantidad de puntos y partidos jugados, no pudo ganar en sus últimas tres salidas: empató 1-1 de local contra el Betis, cayó 0-1 también como local ante Sevilla y rescató un empate 1-1 como visitante frente a Getafe. Necesita cortar esa racha sin victorias si quiere meterse en la pelea por puestos más altos.

El historial entre Real Sociedad y Deportivo La Coruña

El historial reciente favorece claramente a la Real Sociedad, que ganó 3 de los últimos 5 cruces, con un empate y apenas una victoria para el Deportivo. En goles también manda el equipo vasco, con 12 anotados contra 8 del conjunto gallego. El duelo más lopsided fue un 5-0 a favor de la Real, aunque el Deportivo también tuvo lo suyo con una goleada por 5-1 en 2016.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/02/2018Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña5-02017/2018
10/09/2017Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad2-42017/2018
23/04/2017Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña1-02016/2017
05/12/2016Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad5-12016/2017
16/01/2016Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña1-12015/2016

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Real Sociedad suma 10 puntos en el torneo.
  • Deportivo La Coruña suma 10 puntos en el torneo.
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