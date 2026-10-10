Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

La Real Sociedad llega como favorita este domingo 11 de octubre, pero el Deportivo La Coruña está apenas un punto por debajo en la tabla y no piensa regalar nada en el Reale Arena.
Ninguno de los dos pasó por un gran arranque, pero ambos están a tiro de meterse en la mitad alta de la tabla si consiguen encadenar resultados. Un triunfo acomoda bastante el panorama antes de que avance la fecha 8.
Horario del partido
- Perú: 09:15 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
La actualidad de ambos equipos
La Real Sociedad viene de ganarle 3-2 de visitante a Valencia, un resultado que le sirvió para olvidar el golpe durísimo que había sufrido como local frente al Atlético de Madrid, al que cayó 0-3. Antes de eso había sumado otro triunfo por 3-2 ante Elche, así que el equipo alterna rachas positivas con tropiezos puntuales y suma 10 unidades en siete presentaciones.
El Deportivo La Coruña, con la misma cantidad de puntos y partidos jugados, no pudo ganar en sus últimas tres salidas: empató 1-1 de local contra el Betis, cayó 0-1 también como local ante Sevilla y rescató un empate 1-1 como visitante frente a Getafe. Necesita cortar esa racha sin victorias si quiere meterse en la pelea por puestos más altos.
El historial entre Real Sociedad y Deportivo La Coruña
El historial reciente favorece claramente a la Real Sociedad, que ganó 3 de los últimos 5 cruces, con un empate y apenas una victoria para el Deportivo. En goles también manda el equipo vasco, con 12 anotados contra 8 del conjunto gallego. El duelo más lopsided fue un 5-0 a favor de la Real, aunque el Deportivo también tuvo lo suyo con una goleada por 5-1 en 2016.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/02/2018
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|5-0
|2017/2018
|10/09/2017
|Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad
|2-4
|2017/2018
|23/04/2017
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|1-0
|2016/2017
|05/12/2016
|Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad
|5-1
|2016/2017
|16/01/2016
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|1-1
|2015/2016
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Real Sociedad suma 10 puntos en el torneo.
- Deportivo La Coruña suma 10 puntos en el torneo.