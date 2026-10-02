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Liga de Naciones

Alineaciones de Bielorrusia y San Marino por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Belarus vs. San Marino, Liga de Naciones
Belarus vs. San Marino, Liga de Naciones

Se viene Bielorrusia vs. San Marino este sábado 3 de octubre desde las 11:00 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Bielorrusia y San Marino

Bielorrusia viene de empatar 0-0 con Finlandia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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San Marino viene de caer 0-3 ante Albania y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Bielorrusia y San Marino

Bielorrusia (4-4-2): Fedor Lapoukhov, Kirill Pechenin, Kirill Gomanov, Zakhar Volkov, Vladislav Kalinin, Artem Shumanskiy, Max Ebong, Aleksandr Selyava, Anton Lukashov, Ruslan Lisakovich, German Barkovsky. DT: Viktor Gancharenko.

San Marino (4-3-2-1): Edoardo Colombo, Simone Giocondi, Michele Cevoli, Dante Carlos Rossi, Giacomo Benvenuti, Lorenzo Lazzari, Gabriel Capicchioni, Lorenzo Capicchioni, Marcello Mularoni, Samuel Pancotti, Nicola Nanni. DT: Roberto Cevoli.

Suplentes de Bielorrusia: Pavel Pavlyuchenko, Aleksandr Svirepa, Valeri Bocherov, Roman Begunov, Valeri Gromyko, Andrey Kudravets, Evgeniy Yablonski, Egor Parkhomenko, Anton Kovalev, Timofey Simanenka, Daniil Galyata, Trofim Melnichenko.

Suplentes de San Marino: Filippo Fabbri, Samuele Zannoni, Nicolas Giacopetti, Alessandro Tosi, Pietro Amici, Marco Pasolini, Cristian Meloni, Pietro Marinucci, Mirco De Angelis.

La previa de Bielorrusia y San Marino: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 3 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de Perú)
  • Historial: 2 cruces — Bielorrusia ganó 2, San Marino ganó 0 y empataron 0
  • Último antecedente: 18/11/2018: San Marino 0-2 Bielorrusia
  • Próximo partido de Bielorrusia: vs. Finlandia, martes 6 de octubre
  • Próximo partido de San Marino: vs. Albania, martes 6 de octubre
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