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Liga de Naciones

San Marino vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

San Marino y Albania se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino vs. Albania, Liga de Naciones
San Marino vs. Albania, Liga de Naciones

San Marino no gana un partido oficial hace años y el martes 29 de septiembre buscará al menos no repetir el papelón de la fecha pasada frente a una Albania que llega lanzada en la Liga de Naciones.

Se juega la segunda jornada del grupo y el objetivo real para San Marino es evitar otra goleada, mientras Albania quiere confirmar que puede pelear arriba en la tabla.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

San Marino perdió 0-7 como local ante Finlandia en su debut y quedó último entre los 54 equipos de la Liga de Naciones, sin puntos ni goles a favor. Para el equipo el objetivo pasa por achicar la diferencia y salir del campo sin una nueva humillación.

Albania arrancó con triunfo, 2-0 de local frente a Bielorrusia, y se ubica en la posición 12 con los tres puntos en el bolsillo. Con ese envión, el equipo llega como claro favorito y con la intención de estirar la ventaja en la clasificación.

El historial entre San Marino y Albania

El historial es una aplanadora a favor de Albania: se enfrentaron cuatro veces y ganó las cuatro, con un acumulado de 13 goles a favor y ninguno en contra. San Marino nunca pudo convertirle ni siquiera un tanto en estos cruces, algo que se repitió tanto de local como de visitante.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
08/09/2021 Albania vs. San Marino 5-0 UEFA World Cup Qualifiers
31/03/2021 San Marino vs. Albania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers
08/06/2014 San Marino vs. Albania 0-3 Friendlies
15/08/2006 San Marino vs. Albania 0-3 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • San Marino y Albania se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
  • Albania suma 3 puntos tras vencer a Bielorrusia.
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