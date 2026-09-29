Alineaciones de San Marino y Albania por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Se viene San Marino vs. Albania este martes 29 de septiembre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan San Marino y Albania
San Marino viene de caer 0-7 ante Finlandia.
Albania viene de ganarle 2-0 a Bielorrusia.
Las alineaciones de San Marino y Albania
San Marino (4-3-2-1): Edoardo Colombo, Michele Cevoli, Giacomo Benvenuti, Simone Giocondi, Dante Carlos Rossi, Marcello Mularoni, Lorenzo Capicchioni, Gabriel Capicchioni, Samuel Pancotti, Lorenzo Lazzari, Nicola Nanni. DT: Roberto Cevoli.
Albania (4-3-3): Alen Sherri, Berat Djimsiti, Ardian Ismajli, Samuele Sina, Mario Mitaj, Kristjan Asllani, Anis Mehmeti, Juljan Shehu, Rey Manaj, Ernest Muçi, Myrto Uzuni.
Suplentes de San Marino: Nicolas Giacopetti, Samuele Zannoni, Cristian Meloni, Alessandro Tosi, Marco Pasolini, Filippo Fabbri, Matteo Zavoli, Pietro Marinucci, Mirco De Angelis, Pietro Amici.
Suplentes de Albania: Arbër Hoxha, Ylber Ramadani, Taulant Seferi, Stavros Pilios, Elseid Hysaj, Etrit Berisha, Klevi Qefalija, Naser Aliji, Cristian Shpendi, Marash Kumbulla, Mirlind Daku, Mario Dajsinani, Luis Hasa.
La previa de San Marino y Albania: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 13:45 (hora de Perú)
- Historial: 4 cruces — San Marino ganó 0, Albania ganó 4 y empataron 0
- Último antecedente: 08/09/2021: Albania 5-0 San Marino
- Próximo partido de San Marino: vs. Bielorrusia, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Albania: vs. Finlandia, sábado 3 de octubre