Argentina vs. Marruecos EN VIVO: día, hora, canal de TV y dónde ver online la final del Mundial Sub 20 2025

Argentina y Marruecos se enfrentan este domingo 19 de octubre en la gran final del Mundial Sub 20 2025, que se realiza en Chile. Se define el título de la Copa del Mundo juvenil que organiza la FIFA. La ‘Albiceleste’ quiere sumar su séptimo título, mientras que los ‘Jóvenes Leones del Atlas’ van por su primera consagración mundial.

La Selección Argentina ha tenido un andar regular con seis triunfos en igual cantidad de presentaciones. Ha convertido 15 goles y sólo recibió dos, los cuales fueron en las primeras dos jornadas de la fase de grupos. Desde entonces, mantuvo la valla invicta y ha superado a rivales difíciles como Nigeria, México y Colombia.

Marruecos ha sido toda una sorpresa en este Mundial Sub 20. Le tocó un muy duro grupo, aunque superó a España y Brasil, pero perdió con México. De ahí en más, demostró muy buen nivel para eliminar a selecciones como Corea del Sur, Estados Unidos y Francia, éste último por penales.

El seleccionado de Diego Placente tiene varias figuras que han destacado en esta Copa del Mundo. Alejo Sarco es el goleador argentino con 4 goles y está a uno de ser el máximo del torneo. Maher Carrizo destaca también con 3 tantos, mientras que otros nombres a destacar son Gianluca Prestianni, Ian Subiabre, Milton Delgado y Julio Soler, entre otros.

Por el lado del combinado dirigido por el belga Mohamed Ouahbi, hay que resaltar al goleador Yassir Zabiri con 3 goles en el Mundial. Gessime Yassine y el capitán Hossam Essadak también han sido de los más regulares y serán los jugadores a seguir en la definición.

Hora y día para la final del Mundial Sub 20 2025

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido del domingo 19 de octubre entre Argentina y Marruecos por la final del Mundial Sub 20 de la FIFA 2025:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 06:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 07:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 8:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 04:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 05:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 01:00 AM .

. Portugal y Reino Unido: 12:00 AM .

. Corea del Sur/Japón: 08:00 AM .

. China: 07:00 AM.

¿Dónde ver en vivo Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 2025?

La final Argentina vs. Marruecos por el Mundial Sub 20 Chile 2025 se disputa este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. El duelo comienza a las 06:00 p.m. (hora Lima) y se puede ver en vivo por América Televisión, América tvGO, DSports y DGO en Perú. En tanto, en Argentina, la transmisión corre por cuenta de Telefe, mitelefe.com, DSports y DGO.

