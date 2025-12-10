¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Cusco FC y Sporting Cristal por los Playoffs de Liga 1 2025?

El Estadio Nacional se vistió de gala el día de hoy cuando Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentaron por el partido de ida en el marco de la definición de los playoffs de la Liga 1 2025. Con el resultado visto en los primeros 90 minutos de juego, ahora vamos a conocer cuándo se disputará el encuentro de vuelta que tendrá como escenario el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad imperial.

En cuanto al duelo de esta noche jugado en el Coloso de José Díaz, se dieron emociones propias de una definición que clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En principio, fue Sporting Cristal quien tomó la iniciativa y así lo confirmó cuando a los 15′ apareció la figura de Santiago González para abrir el marcador tras un soberbio remate sobre al arco de Pedro Díaz.

Luego, ya en el segundo tiempo, Cusco FC tenía que reaccionar y así intentó hacerlo ya que se hizo dueño en gran parte de la posesión del balón, mientras que Sporting Cristal se animó más a reaccionar y a la transiciones en ofensiva con velocidad. El resultado quedó 1-0 a favor de los celestes y si bien parten con ventaja para la vuelta, realmente en esta clase de llaves todo podría suceder.

Día y hora del partido de vuelta entre Cusco FC y Sporting Cristal por los Playoffs de Liga 1 2025

El partido entre Cusco FC y Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025 está programado para jugarse el próximo domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad imperial. El que gane dicho encuentro tendrá la posibilidad de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al clasificar como Perú 2 en la tabla de posiciones.

Es importante mencionar que esta llave entre cusqueños y rimenses no sostiene diferencia de goles en condición de visita y en el caso de que lleguen empatados a los 180 minutos de juego, la tanda de penales será la definición para determinar al ganador que finalmente gozará de una importante remuneración económica de 3 millones de dólares por parte de la Conmebol en honor al mérito.

