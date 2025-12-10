Pese a la victoria, el jugador de Cristal que los hinchas no quieren ver más: “Me da una vergüenza…”

Sporting Cristal logró un importante triunfo en casa pensando en llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo año. Pero a pesar de esta victoria, los hinchas no han terminado nada contento. Sobre todo se van molestos con un jugador que consideran que no ha estado a la altura del partido. Pero que pese a esto se mundo en el terreno de juego.

Santiago González fue el autor de la única conquista en este difícil encuentro frente a Cusco FC. El único capaz de vencer a un Pedro Díaz que demostró un nivel impresionante, el portero logró sacar de todo y ser un héroe para que solo terminen cayendo por 1-0, que termina siendo un resultado que les permite llegar con tranquilidad al juego en casa.

Resumen del partido:

En este caso, el hincha de Sporting Cristal no se va muy contento y dejan un mensaje claro para uno de los jugadores que ya es de los más veteranos del equipo. Pero que ya no quieren ver más.

¿Qué jugador es criticado por la hinchada de Sporting Cristal?

Hablamos en este caso de Irven Ávila, el hincha lo reconoce como un jugador que ya no está para poder ser titular en el cuadro ‘celeste’. Más bien, algunos mencionan que hay otros jugadores que están por encima, como puede ser el caso de Diego Otoya para estos duelos.

Los hinchas en las redes sociales no dejaron de pedir que este sea el último año para Ávila. Pues no lo quieren ver más en el club al delantero de 35 años, que ya no está pasando por su mejor momento. En el encuentro ante Cusco FC no se encontró, terminando siendo una carga para el conjunto ‘celeste’ que desaprovechó una oportunidad clara para llegar más tranquilos al Cusco con un marcador más amplio.

Hinchas protestan contra Irven Ávila (Foto: X).

El ‘Cholito’ en este partido estuvo hasta los 64 minutos del partido, hasta que terminó saliendo por Fernando Pacheco, que tuvo más actividad en el ataque. Lo cual es reconocido por el hincha, así que seguramente en la altura el veterano jugador espere en el banco de suplentes su oportunidad.

Datos Claves

Santiago González marcó el gol de la victoria 1-0 frente a Cusco FC.

Irven Ávila de 35 años fue duramente criticado por los hinchas tras su actuación.

