El sorteo del Mundial de la FIFA 2026 ha generado gran expectación en Colombia, situando a la Selección en el desafiante Grupo K, donde se medirá a Portugal. Este encuentro, programado para el sábado 27 de junio de 2026 en Miami, Estados Unidos, será histórico al enfrentar a la “Tricolor” con Cristiano Ronaldo, quien, a sus 41 años, se encamina a disputar su sexta Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo marcó un golazo en Al Nassr

Aunque el posible “último baile” de Cristiano acapara la atención, la pregunta clave para la defensa colombiana es si el astro portugués mantendrá su nivel élite. Hoy, 10 de diciembre de 2025, el delantero luso envió una clara advertencia a sus futuros rivales, demostrando su instinto goleador intacto con un tanto en un amistoso de pretemporada.

El gol de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr ante Al-Wahda circuló en redes sociales. Llegó a los siete minutos, producto de una excelente jugada colectiva que culminó con un lujoso taconazo de Sultan Al Ghanam dentro del área, dejando al capitán portugués en posición inmejorable para definir cerca del punto penal.

Colombia debe estar atenta con Cristiano Ronaldo

Este gol reafirma la peligrosa actualidad del delantero. Pese a ser un amistoso durante la pausa invernal de la Saudi Pro League (que se reanuda el 21 de diciembre), el hecho de que Ronaldo siga marcando en el receso es una seria advertencia sobre la solidez defensiva que Colombia deberá mostrar.

Cristiano Ronaldo jugando en Arabia Saudita. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)

Para la selección de Néstor Lorenzo, el duelo contra Portugal es un reto formidable que va más allá de un solo jugador. El equipo luso, con figuras como Bruno Fernandes, Rafael Leão y Bernardo Silva, es una potencia con aspiraciones altas. No obstante, el liderazgo y la vigencia goleadora de Ronaldo serán un factor táctico y mental que Colombia tendrá que gestionar con cautela para lograr un resultado positivo y encaminar su pase a octavos.

Cristiano Ronaldo tiene alerta a todo Colombia

El partido Colombia-Portugal en Miami promete ser uno de los momentos más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026. Con James Rodríguez liderando al equipo sudamericano y un Cristiano Ronaldo que demuestra su vigencia, el mundo del fútbol espera con ansias este electrizante choque de gigantes.

DATOS CLAVE

La Selección Colombia se enfrentará a Portugal en el Grupo K del Mundial de la FIFA 2026.

El partido Colombia vs. Portugal está programado para el sábado 27 de junio de 2026 en Miami, Estados Unidos.

El astro Cristiano Ronaldo, de 41 años, se encamina a disputar su sexta Copa del Mundo.

