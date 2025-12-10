Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

¡Explotó el Estadio Nacional! Santiago González anotó un golazo para el 1-0 de Sporting Cristal sobre Cusco FC

El 'Santi' González llegó con peligro al área de Cusco FC y a los 15' abrió el marcador en el Estadio Nacional.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Santiago González celebrando el 1-0 ante Cusco FC.
© L1 MAX.Santiago González celebrando el 1-0 ante Cusco FC.

Sporting Cristal viene enfrentando a Cusco FC por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025 y el Estadio Nacional acaba de ser testigo de un verdadero golazo por parte de Santiago González, quien aprovechó una tremenda asistencia de un Gustavo Cazonatti que está siendo titular luego de mucho tiempo. Es así que los rimenses ya lo ganan por 1-0 antes de la primera media hora de juego.

Publicidad
Tweet placeholder

Y es que el tanto de Santiago González cayó como un baldazo de agua fría para los jugadores de Cusco FC ya que hasta dicho momento no pasaba mucho que digamos en el trámite del partido. Eso sí, era Sporting Cristal quien empezó a tomar la iniciativa con la posesión del balón, mientras que los imperiales buscaban recuperar para salir rápido de contra.

Es cierto, todavía queda muchísimo partido en el Estadio Nacional entre Sporting Cristal vs. Cusco FC, pero el hecho de abrir el marcador tan temprano genera mayor confianza en el equipo celeste para pensar en un triunfo esta noche. Pensando en que la llave dura 180 minutos de juego, de todas maneras necesitan conseguir la victoria y con una importante diferencia en el marcador.

Publicidad

El objetivo de Sporting Cristal y Cusco FC en la definición de los playoffs de la Liga 1 2025

Ahora mismo se viene disputando el partido de ida por la definición de los playoffs de la Liga 2025, así que tanto Sporting Cristal como Cusco FC tienen el objetivo de quedarse con la victoria luego de la llave para quedar como Perú 2 en la tabla de posiciones general del torneo. Esta situación te clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, lo cual es un tremendo logro.

Además, no podemos perder de vista que el hecho de llegar directamente a la ronda oficial del campeonato continental genera una ganancia económica de 3 millones de dólares desde Conmebol, así que de todas maneras representaría una mejor inversión por parte de las directivas para armar un plantel mucho más competitivo con respecto a fichajes de mayor relevancia.

Sporting Cristal toma decisión sobre Martín Távara tras ser vinculado con Universitario

ver también

Sporting Cristal toma decisión sobre Martín Távara tras ser vinculado con Universitario

Las alineaciones titulares del Sporting Cristal vs. Cusco FC en el Estadio Nacional

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Nicolás Pasquin;, Gustavo Cazzonati, Ian Wisdom, Martín Távara; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

Publicidad

Cusco FC | Pedro Díaz; Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Álex Custodio, José Zevallos; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman, Lucas Colito; Nicolás Silva y Facundo Callejo. DT: Miguel Rondelli.

DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal se puso en ventaja 1-0 ante Cusco FC en el Estadio Nacional con un gol de Santiago González a los 15′ de juego.
  • El gol de Santiago González fue asistido por Gustavo Cazonatti, quien está siendo titular después de varios meses.
  • El ganador de la llave de playoffs entre Sporting Cristal y Cusco FC clasificará como Perú 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Sporting Cristal vs. Cusco: Minuto a minuto por Play Offs de Liga 1
Liga 1

Sporting Cristal vs. Cusco: Minuto a minuto por Play Offs de Liga 1

En Alianza Lima no descartan a Luis Advíncula, pero Sporting Cristal se juega su fichaje
Liga 1

En Alianza Lima no descartan a Luis Advíncula, pero Sporting Cristal se juega su fichaje

Tras su polémico gesto ante Cristal, Pablo Ceppelini rompió el silencio e hizo fuerte reclamo contra Néstor Gorosito
Alianza Lima

Tras su polémico gesto ante Cristal, Pablo Ceppelini rompió el silencio e hizo fuerte reclamo contra Néstor Gorosito

Millonarios interesado en fichar a Rodrigo Ureña y buscarían pagar su cláusula de salida
Universitario

Millonarios interesado en fichar a Rodrigo Ureña y buscarían pagar su cláusula de salida

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo