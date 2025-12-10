¡Explotó el Estadio Nacional! Santiago González anotó un golazo para el 1-0 de Sporting Cristal sobre Cusco FC

Sporting Cristal viene enfrentando a Cusco FC por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025 y el Estadio Nacional acaba de ser testigo de un verdadero golazo por parte de Santiago González, quien aprovechó una tremenda asistencia de un Gustavo Cazonatti que está siendo titular luego de mucho tiempo. Es así que los rimenses ya lo ganan por 1-0 antes de la primera media hora de juego.

Y es que el tanto de Santiago González cayó como un baldazo de agua fría para los jugadores de Cusco FC ya que hasta dicho momento no pasaba mucho que digamos en el trámite del partido. Eso sí, era Sporting Cristal quien empezó a tomar la iniciativa con la posesión del balón, mientras que los imperiales buscaban recuperar para salir rápido de contra.

Es cierto, todavía queda muchísimo partido en el Estadio Nacional entre Sporting Cristal vs. Cusco FC, pero el hecho de abrir el marcador tan temprano genera mayor confianza en el equipo celeste para pensar en un triunfo esta noche. Pensando en que la llave dura 180 minutos de juego, de todas maneras necesitan conseguir la victoria y con una importante diferencia en el marcador.

El objetivo de Sporting Cristal y Cusco FC en la definición de los playoffs de la Liga 1 2025

Ahora mismo se viene disputando el partido de ida por la definición de los playoffs de la Liga 2025, así que tanto Sporting Cristal como Cusco FC tienen el objetivo de quedarse con la victoria luego de la llave para quedar como Perú 2 en la tabla de posiciones general del torneo. Esta situación te clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, lo cual es un tremendo logro.

Además, no podemos perder de vista que el hecho de llegar directamente a la ronda oficial del campeonato continental genera una ganancia económica de 3 millones de dólares desde Conmebol, así que de todas maneras representaría una mejor inversión por parte de las directivas para armar un plantel mucho más competitivo con respecto a fichajes de mayor relevancia.

Las alineaciones titulares del Sporting Cristal vs. Cusco FC en el Estadio Nacional

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Nicolás Pasquin;, Gustavo Cazzonati, Ian Wisdom, Martín Távara; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

Cusco FC | Pedro Díaz; Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Álex Custodio, José Zevallos; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman, Lucas Colito; Nicolás Silva y Facundo Callejo. DT: Miguel Rondelli.

