¿Cuándo se juegan las finales entre Tolima y Junior por la Liga BetPlay 2025?

Tras definirse la última fecha de los Cuadrangulares semifinales, quedaron definidos los finalistas. ¿Cuándo jugarán?

Por Hugo Avalos

Junior y Deportes Tolima definen al campeón de la Liga BetPlay II 2025.
© Composición BolavipJunior y Deportes Tolima definen al campeón de la Liga BetPlay II 2025.

Ya están definidos los finalistas de la Liga BetPlay II 2025 tras la disputa de la última fecha de los Cuadrangulares Semifinales. En el Grupo A, Deportes Tolima aseguró su lugar en las finales en la anterior jornada, mientras que en el Grupo B hubo que esperar hasta último momento para confirmar a Junior de Barranquilla.

La última jornada debía definir al segundo finalista. Este lunes 8 de diciembre se disputaron los partidos Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín y América de Cali vs. Atlético Nacional. ‘El Tiburón’ y ‘el ‘Verde de la Montaña’ llegaban a la última jornada con chances de meterse en las finales.

Finalmente, la derrota de Nacional a manos de América de Cali en el Pascual Guerrero terminó por darle la clasificación a los de Barranquilla. Junior no hizo el trabajo y también perdió, pero debido al resultado adverso de su rival directo, se aseguró el boleto a las finales.

¿Cuándo se juegan las finales entre Deportes Tolima y Junior por la Liga BetPlay II 2025?

La Liga BetPlay II 2025 aún no dio las fechas oficiales para las finales de la Liga BetPlay II 2025 entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla. Esto se debe a que tampoco se habían establecido los días para las definiciones de la Copa Colombia, que tiene como protagonistas a Atlético Nacional e Independiente Medellín.

No obstante, sí se conocieron fechas tentativas para los desenlaces de los torneos del FPC. Según dio a conocer el programa El VBar Caracol, la Liga BetPlay II 2025 disputaría sus finales entre el domingo 14 y el sábado 20 de diciembre, es decir casi una semana de la finalización de los Cuadrangulares semifinales.

En tanto, las finales de Copa Colombia se jugarían entre el jueves 11 y miércoles 17 de diciembre. Esto se confirmaría en las próximas horas, sobre todo porque tanto Nacional como el DIM no serán parte de la definición de liga.

Las finales de la Liga BetPlay II serían el 14 y 20 de diciembre (X @VBarCaracol).

Las finales de la Liga BetPlay II serían el 14 y 20 de diciembre (X @VBarCaracol).

Así quedó la tabla de posiciones de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay II 2025

GRUPO A

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Junior116321+2
2América de Cali862220
3Atlético Nacional862220
4Independiente Medellín56123-2

GRUPO B

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Deportes Tolima1464204
2Atlético Bucaramanga962312
3Independiente Santa Fe762131
4Fortaleza CEIF36105-7
DATOS CLAVES

  • Junior clasificó a la final tras la caída de Nacional el 8 de diciembre.
  • Deportes Tolima y Junior disputarán el título de la Liga BetPlay II 2025.
  • 14 y 20 de diciembre son las fechas tentativas para las finales según VBar Caracol.
hugo avalos
Hugo Avalos
