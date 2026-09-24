Armenia vs. Letonia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia arranca su participación en la Liga de Naciones este viernes 25 de septiembre en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan, con la etiqueta de favorito frente a Letonia.

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Es la primera fecha del certamen y ninguno de los dos quiere empezar perdiendo puntos en casa ajena o propia. Un triunfo temprano marca el tono del resto de la fase de grupos.

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Armenia llega con el rótulo de candidato en este cruce y con la ventaja de jugar en su estadio, algo que suele pesar en el arranque de la Liga de Naciones. El equipo local sabe que un buen comienzo le da margen para el resto de la fase de grupos, y eso es justamente lo que va a buscar desde el primer minuto.

Letonia se presenta con la idea de complicarle los planes al local desde el arranque. Sin presión de ser el favorito, el equipo visitante puede jugar más suelto y aprovechar cualquier bache defensivo de Armenia para llevarse un resultado positivo de su primera presentación en el torneo.

El historial entre Armenia y Letonia

El historial entre ambos está parejo pero con leve ventaja para Armenia, que ganó 3 de los 6 duelos disputados por 2 de Letonia y un empate. En el aspecto goleador también hay paridad, con 8 tantos de Armenia contra 7 de Letonia en todo el historial.

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Los enfrentamientos más recientes favorecen al local: en 2024 se dieron dos partidos y Armenia se quedó con ambos, incluyendo un contundente 4-1. Letonia, sin embargo, había cortado una racha con una victoria en 2023, así que la historia reciente no es tan unilateral como parece a primera vista.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/11/2024 Letonia vs. Armenia 1-2 UEFA Nations League 07/09/2024 Armenia vs. Letonia 4-1 UEFA Nations League 12/10/2023 Letonia vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 19/06/2023 Armenia vs. Letonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 03/09/2014 Letonia vs. Armenia 2-0 Friendlies 11/02/2009 Letonia vs. Armenia 0-0 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 11:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

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En síntesis