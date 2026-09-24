Georgia vs. Irlanda del Norte en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Georgia y Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia arranca este viernes 25 de septiembre su camino en la Liga de Naciones con el rótulo de favorita frente a Irlanda del Norte. El torneo recién empieza y ya hay ganas de ver cómo responde el equipo local a esa etiqueta.

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Es la primera fecha de la fase de grupos, así que ambos equipos llegan sin presión de resultados previos en la competencia. Lo que está en juego es arrancar con el pie derecho un certamen que después define ascensos y descensos entre divisiones.

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Georgia se mete en este arranque de Liga de Naciones con el cartel de candidata a quedarse con el grupo. El equipo viene de un proceso de crecimiento en el fútbol georgiano que lo tiene ilusionado con dar un salto también a nivel de selecciones, y este viernes tiene la chance de confirmarlo desde el primer partido.

Irlanda del Norte, en cambio, llega con la idea de hacer un torneo parejo y sacar puntos donde pueda. El objetivo pasa por competir cada partido de igual a igual y no quedar relegado en la tabla desde temprano, algo que en esta fase inicial del torneo puede marcar cómo se define todo más adelante.

El historial entre Georgia y Irlanda del Norte

El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez, en 2008, y ese día Irlanda del Norte se impuso 4-1 como local. Georgia no tiene revancha tomada en el historial reciente, así que este viernes es una nueva oportunidad para empezar a equilibrar la balanza.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 26/03/2008 Irlanda del Norte vs. Georgia 4-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 11:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis

Georgia y Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.