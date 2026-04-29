Así fue el gol 970 de Cristiano Ronaldo para que Al Nassr gane un partido clave ante Al Ahli

Cristiano Ronaldo se elevó más que nadie en el partido entre Al Nassr vs. Al Ahli y convirtió de cabeza su gol 970 en toda su carrera como profesional. Estando cada vez más cerca de su tanto 1000, la anotación llegó en el partido válido por la fecha 30 de la Primera División de Arabia Saudita.

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El tanto 970 de Cristiano Ronaldo llegó a los 76 minutos del segundo tiempo del partido. En una acción que partió desde un tiro de esquina, Joao Félix realizó la ejecución del centro y Cristiano Ronaldo saltó más que nadie para impactar la pelota con su cabeza y darle destino de gol.

Gol 970 de Cristiano Ronaldo

GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO. ESTE GOL PUEDE VALER LA LIGA ÁRABE!!!



SU GOL 970!!!!



La pidió ahí, saltó como si tuviera 20 años, y mira ese giro de cabeza y la pone en el ángulo.



JAMÁS VEREMOS A NADIE IGUAL!!!! 🐐🐐🐐🐐 @Cristiano pic.twitter.com/Ag7LjLrduI https://t.co/XsbYtS3mpQ — MT2 (@madrid_total2) April 29, 2026

Pero las acciones del partido no terminaron ahí. Siguiendo con las emociones del cotejo, Kingsley Coman apareció a los 90 minutos del partido y venció la portería del arquero Édouard Mendy para colocar el 2-0 de Al Nassr vs. Al Ahli en el Al Awwal Park. El tanto estiró más la victoria y confirmó el domino de los locales.

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Ahora, hay que hablar también del golazo que marcó Kingsley Coman, pues todo partió de un tiro de esquina a favor de Al Nassr. Siendo interceptado por la defensa de Al Ahli, el cuadro visitante no puedo despejar por completo la pelota y el atacante francés liquidó la acción con un remate imposible de atajar.

🚨🚨| GOAL: WHAT A GOAL FROM KINGSLEY COMAN TO DOUBLE THE LEAD!!!



Al Nassr 2-0 Al Ahlipic.twitter.com/sOMf7CHiBQ — CentreGoals. (@centregoals) April 29, 2026

Con este triunfo por 2-0 de Al Nassr vs. Al Ahli por la fecha 30 de la Primera División de Arabia Saudita, el equipo de Cristiano Ronaldo sigue siendo líder con 79 puntos, mientras que Al Hilal lo sigue de cerca con 71 unidades, pero un partido menos a falta de cuatro fechas de acabar el campeonato.

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Hay que mencionar que en la fecha 32 de la Primera División de Arabia Saudita, Al Nassr recibirá como local a Al Hilal en el partido que podría marcar el cierre del campeonato pues alguno de los dos podría sacar una diferencia inalcanzable para el otro.

Cristiano Ronaldo festejando su gol 970 en el partido entre Al Nassr vs. Al Ahli, válido por la fecha 30 de la Primera División de Arabia Saudita. (Foto: Getty Images)

De igual modo, Cristiano Ronaldo lucha para llegar a los 1000 goles como profesional mientras suma 970. A falta de 30 anotaciones para su gesta histórica, el delantero de 41 años está convencido de lograr el hito pues tiene contrato con Al Nassr hasta junio del 2027.

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Datos claves

Cristiano Ronaldo alcanzó los 970 goles como profesional tras marcar de cabeza ante Al Ahli.

El delantero francés Kingsley Coman anotó el segundo gol del Al Nassr al minuto 90.

Al Nassr lidera la liga con 79 puntos tras cumplirse la fecha 30 en Arabia.