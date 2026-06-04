Todos los récords que Cristiano Ronaldo podría romper en el Mundial 2026

CR7, a sus 41 años, puede hacer historia con la Selección de Portugal en el Mundial 2026. Conoce todas las marcas que puede romper el 'Bicho' en esta Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo disputa su última Copa del Mundo. A sus 41 años, es una de las grandes figuras del Mundial 2026 con su selección, Portugal. El atacante, campeón de la Eurocopa 2016 y de la UEFA Nations League en dos ocasiones (2019 y 2025), se perfila para ser uno de los grandes protagonistas del certamen, donde puede romper varios récords.

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CR7 viene de lograr su primer título de la Saudi Pro League con Al Nassr, pero ahora busca hacer historia con Portugal. Quiere ganar el título que le falta, la Copa del Mundo, para cerrar una carrera histórica con su selección.

Por supuesto, su grandeza y su ambición le han permitido adueñarse de varios récords personales en su carrera. De todas maneras, para el Mundial 2026, busca seguir superándose y escribir su nombre en el libro de récords mundialistas.

Cristiano Ronaldo, figura con Portugal (Getty Images).

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Los récords que Cristiano Ronaldo puede romper en el Mundial 2026

Los récords que Cristiano Ronaldo puede romper en el Mundial 2026 son los siguientes:

Se convertirá en el primer jugador en disputar seis (6) Copas del Mundo : compartirá el récord con Lionel Messi y Guillermo Ochoa si también disputan partidos en este Mundial.

: compartirá el récord con Lionel Messi y Guillermo Ochoa si también disputan partidos en este Mundial. Puede convertirse en el primer jugador en anotar goles en seis (6) ediciones diferentes del Mundial 2026 (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

(2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Puede ser el jugador de campo más veterano de Portugal en un partido del Mundial (Pepe tiene el récord con 39 años y 283 días).

(Pepe tiene el récord con 39 años y 283 días). Puede ser el jugador de campo más veterano de Portugal en marcar un gol en un Mundial (Pepe tiene el récord con 39 años y 283 días).

(Pepe tiene el récord con 39 años y 283 días). Puede convertirse en el máximo goleador histórico de Portugal en Copas del Mundo: tiene ocho (8) goles y está a uno (1) de la leyenda Eusébio, quien marcó nueve (9).

Puede ser el jugador con más partidos en Mundiales: sin embargo, es difícil porque tiene 22 juegos disputados, mientras que Lionel Mess (Argentina) tiene 26 y disputará esta Copa del Mundo.

Seguimos el movimiento de las cuotas mundial hora a hora para que los apostadores peruanos puedan reaccionar a tiempo ante cualquier novedad de último minuto.

Los récords que posee actualmente Cristiano Ronaldo en Mundiales

Los récords mundialistas que tiene Cristiano Ronaldo actualmente:

Mayor cantidad de Mundiales disputados con cinco (5) participaciones: Cristiano jugó en las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Comparte este récord con Lionel Messi , Lothar Matthäus , Antonio Carbajal , Rafael Márquez y Andrés Guardado .

, , , y . Único jugador en la historia en marcar en cinco (5) ediciones de Mundiales diferentes : Alemania 2006 (1), Sudáfrica 2010 (1), Brasil 2014 (1), Rusia 2018 (4) y Qatar 2022 (1).

: Alemania 2006 (1), Sudáfrica 2010 (1), Brasil 2014 (1), Rusia 2018 (4) y Qatar 2022 (1). Jugador de más edad en marcar un hat-trick: lo hizo a los 33 años y 130 días cuando marcó tres goles en el 3-3 ante España en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

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