Empezó el Mundial 2026 y la teoría que FIFA anticipó que Cristiano Ronaldo se alzará con el trofeo toma cada vez más fuerza.

Comenzó el Mundial 2026 y un curioso detalle detectado por los aficionados ha desatado todo tipo de teorías en redes sociales. El protagonista de esta historia es Cristiano Ronaldo, quien aparece en una publicación oficial de la FIFA que muchos interpretan como una posible “señal” sobre el desenlace de la Copa del Mundo.

Publicidad

La hipótesis nació a partir de un video compartido por la cuenta oficial World Cup Live Updates, utilizada por la FIFA para seguir la actualidad del torneo. En dicho material audiovisual aparecen varias figuras del fútbol mundial, pero el último jugador en mostrarse es Cristiano Ronaldo.

Lo llamativo para muchos aficionados es que algo similar ocurrió antes del Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, la FIFA también publicó un video promocional previo al inicio de la Copa del Mundo y el último futbolista que aparecía era Lionel Messi.

Meses después, Messi terminó levantando el trofeo con la Selección de Argentina, motivo por el cual algunos usuarios consideran que existe un paralelismo entre ambas publicaciones y que ahora podría repetirse la historia con Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal.

Publicidad

El detalle que desató la teoría viral sobre Cristiano Ronaldo y el Mundial 2026

La teoría no tiene ningún sustento deportivo ni información oficial detrás, pero sí ha conseguido una enorme repercusión en redes sociales debido a la coincidencia entre los videos previos a Qatar 2022 y al Mundial 2026. Para muchos aficionados, el hecho de que Cristiano Ronaldo sea el último en aparecer en el video promocional resulta una curiosidad imposible de ignorar.

Sin embargo, la realidad es que la Selección de Portugal no figura entre las principales favoritas para conquistar el torneo según la mayoría de pronósticos y modelos estadísticos. Aun así, el equipo portugués cuenta con un factor emocional muy poderoso: todo apunta a que esta será la última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo, una motivación adicional para un plantel que buscará hacer historia y regalarle a su máxima estrella el único gran título que aún falta en su carrera.

Publicidad

Portugal en el Mundial 2026

Portugal está en el grupo K del Mundial 2026. Además, comparte serie junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Portugal debuta en el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo el próximo miércoles 17 de junio a las 12:00 PM y en el Estadio Houston de la ciudad de Texas y en el país de Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Con 42 años, Cristiano Ronaldo jugará su sexto mundial tras haber estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual Canadá, Estados Unidos y México 2026. Además, acumula 8 goles en 22 partidos. La máxima instancia a la que llegó con Portugal fue a cuartos de final en el Alemania 2006 y Qatar 2022.

Publicidad

Datos claves

Cristiano Ronaldo protagoniza una teoría viral tras aparecer en un video de la FIFA.

La cuenta World Cup Live Updates publicó el material audiovisual sobre el Mundial 2026.

En Qatar 2022, Lionel Messi apareció al final del video promocional y campeonó.