CR7 formaría parte de un consorcio de inversores para adueñarse del Al Nassr, que dejaría de pertenecer al PIF. Sería el mismo grupo con el que adquirió al Almería.

Cristiano Ronaldo está con la mente puesta en lo que sería su último torneo con la Selección de Portugal, el Mundial 2026. Mientras espera por su debut ante la República Democrática del Congo el próximo miércoles 17 de junio, en Arabia Saudita se especula con la posibilidad de que el ‘Bicho’ forme parte de un consorcio de inversores para comprar a Al Nassr, su actual club.

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De acuerdo a lo informado por el diario árabe Al sharq Al-Awsat, han aparecido distintos interesados para adquirir el 70 por ciento del club Al Nassr. Cabe recordar que el Fondo de Inversión de Arabia Saudita (PIF) posee el 100 por ciento, por lo que el restante 30 seguirá perteneciendo a manos del Estado saudí.

Cristiano Ronaldo, figura absoluta de Al Nassr (Getty Images).

Mientras se van conociendo los interesados, la citada fuente reveló que uno de los consorcios que vería con buenos ojos comprar a Al Nassr contaría con Cristiano Ronaldo como uno de sus inversores. Esto podría provocar que el portugués se convierta en uno de los dueños del club para el que juega actualmente y con el que tiene contrato hasta mitad de 2027.

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¿Cómo Cristiano Ronaldo se convertiría en uno de los dueños de Al Nassr?

Hasta el momento, sólo hay interés en formar parte de la contienda por adquirir el 70 por ciento del Al Nassr. Se esperan que las negociaciones y las ofertas aparezcan en las próximas semanas. Por lo pronto, CR7 formaría parte de uno de los grupos inversores que está dentro de los que podría tomar las riendas del club, con el que recientemente ganó la Saudi Pro League 2025/2026.

Según A sharq al-Awsat, Cristiano formaría parte de un consorcio formado por varios empresarios, liderados por Mohammed Al-Khereiji, quien es presidente y uno de los integrantes de SMC Group, grupo propietario de la Unión Deportivo Almería. Cabe recordar que la figura lusa es uno de los integrantes de ese grupo inversor que es dueño del club español.

Según algunas fuentes, este grupo también estaría interesado en invitar al expresidente del Al Nassr, Ibrahim Al Muhaidib. Podría volver a ser el presidente del club y liderar el proyecto de inversión, siempre y cuando la alianza inversora tenga buenos resultados. Aunque, de acuerdo al citado medio, Al Muhaidib también tendría intenciones de comprar Al Nassr junto a otro fondo de inversión.

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Por otra parte, existiría un tercer grupo inversor que estaría interesado en adquirir a la institución deportiva de la ciudad de Riyadh. Este estaría liderado por un excandidato a presidente del club hace algunos años, con apoyo de una familia histórica y con fuertes vínculos al club.

¿Cuánto podría valer Al Nassr y cuánto debería pagar Cristiano Ronaldo?

Por el momento, no han trascendido cifras respecto a cuánto podría pagar algún grupo inversor para adquirir el 70 por ciento del Al Nassr. De todas maneras, hay especulaciones respecto al monto debido a la reciente venta del mismo porcentaje, pero del Club Al Hilal, el otro grande de Riyadh.

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Hace algunas semanas, este equipo fue el primero que dejó de ser totalmente del PIF. Esto forma parte del plan de reestructuración del Fondo de inversión saudí, que busca desprenderse de la mayoría de las acciones de los cuatro clubes importantes del país (Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli).

Recientemente, el Príncipe Al-Waleed bin Talal, Presidente del Consejo de Administración de Kingdom Holding Company, adquirió el 70 por ciento del Hilal por un monto de 840 millones de riales (alrededor de 223.7 millones de dólares). Por lo tanto, se podría especular con que el monto por la compra del mismo porcentaje en Al Nassr podría ser similar.

Se espera que en los próximas semanas se intensifique la competencia por la compra de la mayoría de acciones del Al Nassr. CR7 se encamina a ser uno de los competidores.

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