El delantero Julián Quiñones es el héroe de México en el inicio del Mundial 2026 y tiene una historia aparte con Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones escribió una página dorada en la historia del fútbol mexicano al marcar el primer gol del Mundial 2026. El delantero apareció a los 9 minutos del partido inaugural entre México y Sudáfrica para abrir el marcador y desatar la celebración en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como el Estadio Azteca.

Publicidad

El tanto confirmó el extraordinario momento que atraviesa el atacante, quien llega a la Copa del Mundo después de firmar la mejor temporada de su carrera. Su nombre ya venía dando de qué hablar mucho antes del debut mundialista gracias a sus números en el fútbol saudí.

Durante la temporada 2025-2026, Quiñones se convirtió en el máximo goleador de la liga con 33 anotaciones defendiendo la camiseta de Al Qadsiah. Una cifra que le permitió superar nada menos que a Cristiano Ronaldo, quien terminó con 28 goles en Al Nassr.

Más allá de los números, la historia de Quiñones también refleja un largo camino de sacrificios. Nacido en Magüí Payán, emigró a México cuando tenía apenas 17 años persiguiendo una oportunidad que hoy parece haber alcanzado en la máxima vitrina del fútbol mundial.

Publicidad

Julián Quiñones festejando su gol con México ante Sudáfrica en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

El colombiano que conquistó México y ahora sueña con el mundo

El gol frente a Sudáfrica no solo significó el primero del Mundial 2026. También convirtió a Julián Quiñones en el primer jugador nacionalizado mexicano en marcar en una Copa del Mundo y apenas el tercero en lograrlo en toda la historia de los Mundiales, una estadística que lo coloca en un lugar privilegiado dentro del fútbol mexicano.

Sin embargo, la historia todavía está lejos de terminar. El delantero llegó al torneo con la confianza de quien ya venció a Cristiano Ronaldo en la lucha por el título de goleador en Arabia Saudita y ahora busca dejar su huella en la Copa del Mundo. El siguiente capítulo aún está por escribirse: si el destino le cruza en el camino a Colombia, el país donde nació, o a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, Quiñones tendrá una nueva oportunidad para seguir construyendo una de las historias más sorprendentes del Mundial 2026.

Publicidad

Cristiano Ronaldo lamentándose con la Selección de Portugal ante República de Irlanda en octubre del 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto vale actualmente Julián Quiñones?

Julián Quiñones vale 14 millones de euros a sus actuales 29 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

La Selección de México vuelve a jugar este jueves 18 de junio ante Corea del Sur y desde las 8:00 PM en el estadio Guadalajara en Jalisco, México.

Publicidad

Datos claves

Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026 frente a Sudáfrica.

El delantero marcó a los 9 minutos en el Estadio Ciudad de México.

Quiñones anotó 33 goles con Al Qadsiah en la temporada 2025-2026.