A horas del inicio del Mundial 2026, el crack que elige al Real Madrid por sobre Barcelona y Atlético de Madrid

Conoce al crack de talla mundial, que está cerca de llegar al Real Madrid. Dejando atrás, el gusto de otros como Barcelona y Atlético Madrid.

A solo momentos de que comience a rodar el balón en la gran cita mundialista, las oficinas de Valdebebas han generado la noticia del año. El Real Madrid ha acelerado a fondo para asegurar una incorporación que redefine por completo el panorama del fútbol español de cara a la próxima campaña.

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Según información del periodista especializado Fabrizio Romano, el conjunto merengue ya ha enviado una oferta oficial para hacerse con los servicios de Bernardo Silva. Esta propuesta cambia drásticamente un destino que parecía apuntar hacia otros gigantes del fútbol español.

Bernardo Silva próximo a jugar en el Real Madrid. (Foto: X).

Real Madrid desarma al Barcelona y al Atlético de Madrid

Durante meses, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se posicionaron como los grandes favoritos para fichar al futbolista de 31 años, quien recientemente culminó su exitosa etapa en el Manchester City. Los reportes confirman que las conversaciones con la entidad blanca están en una fase sumamente avanzada.

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La directiva madridista confía plenamente en anticiparse a sus rivales directos y asegurar la incorporación del talentoso mediocampista portugués. Silva, concentrado con su selección a las puertas de la cita mundialista, ve con muy buenos ojos la propuesta del “Rey de Europa”.

El factor José Mourinho: Clave en la operación

El gran responsable de este movimiento estratégico es José Mourinho, pieza central en el nuevo proyecto deportivo del club. El estratega portugués ha colocado a su compatriota como la máxima prioridad para reforzar la plantilla madridista.

Mourinho busca aprovechar la jerarquía, polivalencia y mentalidad ganadora que convirtieron al luso en una pieza clave en la época dorada del equipo de Pep Guardiola. Las conversaciones avanzan de forma positiva, y el acuerdo se va encaminando para ser uno de los fichajes estelares del año.

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El impresionante legado de Bernardo Silva en números:

Trayectoria: Pieza angular en la época más ganadora del Manchester City.

Edad: 31 años, llegando en plena madurez futbolística y competitiva.

Palmarés: Múltiples títulos de Premier League y una UEFA Champions League como protagonista.

De momento, el jugador se mantiene enfocado en el debut de su selección en el torneo global que arranca en pocas horas. Sin embargo, en los despachos del Santiago Bernabéu se respira un optimismo total para cerrar formalmente el acuerdo muy pronto.

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