¿A qué hora llega Vozinha a Chile para ser anunciado oficialmente en Colo Colo?

Se confirmó el arribo de Vozinha a tierras chilenas para unirse oficialmente al plantel de Colo Colo. En la siguiente nota conoce el horario exacto en el que llegará a Santiago.

Luego de distintas informaciones y rumores sobre el destino futbolístico de Vozinha, el día de hoy por fin se confirmó que efectivamente tomó un vuelo rumbo a la ciudad de Santiago para sumarse a la plantilla de Colo Colo y así seguir con el acuerdo que tiene con la directiva. Dicho esto, también se ha podido conocer a qué hora es que finalmente llegará a tierras chilenas.

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Fuente: Fabrizio Romano.

De acuerdo a una información exclusiva por parte de Bolavip, la presencia de Vozinha en Chile está confirmada para las 20:30 hora local y prácticamente todos los medios deportivos están enfocados en lo que representará su primera vez en el territorio. Con todo lo que este fichaje ha representado durante los últimos días, hablamos de casi una noticia de estado que tiene en vilo a los aficionados.

Fuente: Bolavip.

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Además de esta confirmación de la llegada de Vozinha a la ciudad de Santiago para luego unirse a las filas de Colo Colo, es muy probable que mañana lunes 3 de agosto se realice la conferencia de prensa para la presentación oficial del fichaje. Luego de ello, el guardameta caboverdiano de 40 años se sumará a los trabajos junto a sus compañeros bajo las órdenes del entrenador Fernando Ortiz.

Las propuestas que Vozinha rechazó para respetar el acuerdo con Colo Colo

Además de algunos inconvenientes personales que no le permitieron viajar a Chile como se tenía presupuestado en la previa, durante los últimos días se dieron diversas informaciones que aseguraban la posibilidad de que Vozinha finalmente no se presente en Colo Colo ya que contaba con un par de ofertas muy importantes desde Marruecos y México, lo cual hoy quedó descartado.

En principio se supo que Renaissance Sportive Berkane estaba interesado en persuadir al arquero caboverdiano y que la presencia del entrenador Bubista era clave para volver a trabajar con él. Luego se supo que desde Querétaro FC ofrecieron 1 millón de dólares de salario anual para persuadirlo, aunque con la confirmación de que ya está camino a Chile esto no tiene más sentido.

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Fuente: Getty Images.

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