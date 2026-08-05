K-League All Stars vs. Manchester City: a qué hora y dónde ver por TV y streaming online

Manchester City se enfrenta al combinado de Estrellas de la Liga de Corea del Sur en Seúl. Conoce los detalles sobre este encuentro.

Manchester City se enfrenta al combinado de K-League All Stars este miércoles 5 de agosto en territorio asiático en un partido amistoso de pretemporada, como parte del Asia Tour 2026 del equipo inglés. El encuentro está programado para comenzar a las 06:00 horas de Lima, Perú.

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Manchester City disputa su segundo partido amistoso en esta pretemporada. Viene de empatar 1-1 ante Inter, aunque perdió por penales. Ahora, tiene una prueba ante el combinado de estrellas de la liga de Corea del Sur en el Estadio Mundialista de Seúl.

¿Dónde ver EN VIVO K-League All Stars vs. Manchester City?

El partido amistoso entre el Manchester City y las Estrellas de la K-League, que se juega en el Estadio Mundialista de Seúl, tiene transmisión vía TV y streaming online. Se puede ver EN VIVO por ESPN 2 (excepto en México, que va por ESPN) y por la plataforma Disney+ Premium para toda Latinoamérica.

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En tanto, para todo el mundo, Manchester City pone a disposición su plataforma CITY+ para la transmisión del partido. Este canal de streaming, perteneciente al club inglés, está disponible para suscriptores a través de mancity.com y de la app oficial del Manchester City. El acceso puede contratarse con un plan anual de 34.99 libras esterlinas o uno mensual de 9.99 libras esterlinas.

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Horarios de K-League All Stars vs. Manchester City en cada país

K-League All Stars vs. Manchester City, duelo amistoso que se juega este miércoles 5 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 a. m.

6:00 a. m. México (Ciudad de México): 5:00 a. m.

5:00 a. m. Chile: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Argentina: 8:00 a. m.

8:00 a. m. Alemania, España e Italia: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Inglaterra: 12:00 p. m.

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