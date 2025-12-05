Es tendencia:
Dónde y en qué estadios jugará Portugal en el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo

Conozcamos en qué recintos competirá la Selección de Portugal ahora que ya descubrimos a sus rivales para el Mundial 2026.

Por Renato Pérez

Selección de Portugal celebrando.
© Getty Images.Selección de Portugal celebrando.

Recientemente se pudieron conocer la conformación de todos los grupos del Mundial 2026 y por ende también es que la Selección de Portugal podrá prepararse cara a los rivales que enfrentará en el máxima fiesta del fútbol. A raíz de esta situación es que ahora vamos a ver en qué ciudades y también en qué estadios les tocará competir a los capitaneados por Cristiano Ronaldo.

Recordando que el Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Portugal integra el Grupo K y por ende, de acuerdo a la información por parte de la FIFA, las ciudades en donde jugara serán: Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Atlanta; mientras que entre los recintos tendríamos al Hard Rock Stadium, Estadio Azteca, Estadio Akron y Estadio Jalisco.

Fuente: FIFA

Luego, en cuanto a los fechas exactas y a los horarios de los partidos correspondientes, en las próximas horas se conocerá de manera oficial toda esta información a detalle. Con respecto a los rivales de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo y compañía enfrentarán al ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, Uzbekistán y Colombia en lo que respecta al Grupo K.

Fuente: BOLAVIP

Así es la camiseta que usará la Selección de Portugal en el Mundial 2026

Durante las últimas semanas se pudo confirmar que la Selección de Portugal utilizará una novedosa indumentaria en el Mundial 2026, la cual está determinada como una apuesta de patrón ondulado en relación a las olas del mar. Este diseño representa la energía del océano y la intensidad de un equipo que espera hacer historia en el torneo de selecciones más importante de todos.

Así quedó el grupo de Portugal en el Mundial 2026: ¿A quién se enfrentará Cristiano Ronaldo?

ver también

Así quedó el grupo de Portugal en el Mundial 2026: ¿A quién se enfrentará Cristiano Ronaldo?

Fuente: Selección Portugal
“Esta camiseta lleva el alma de Portugal, la fuerza de nuestro océano, la valentía que nos define y el orgullo de millones de portugueses que vive la selección con una emoción única”; señaló João Medeiros Cardoso, Director Comercial de la Federación Portuguesa de Fútbol, en un comunicado oficial junto a la reconocida marca deportiva Puma, la cual viste a los lusos desde inicios del año 2025.

El historial de la Selección de Portugal en los Mundiales

La Selección de Portugal lleva 8 Mundiales disputados hasta el momento, es decir que el próximo año será la novena edición en donde dirán presente. En cuanto a su mejor actuación, esta fue en Inglaterra 1966 al quedarse con la tercera posición luego de perder en semifinales frente al dueño de casa, quien sería el campeón, y luego ganar en el partido definitorio ante Unión Soviética.

MundialSedePuesto
1930Uruguay
1934Francia 
1938Italia 
1950Brasil
1954Suiza
1958Suecia
1962Chile
1966Inglaterra
1970México
1974Alemania
1978Argentina
1982España
1986México17°
1990Italia
1994Estados Unidos
1998Francia
2002Corea y Japón21°
2006Alemania
2010Sudáfrica11°
2014Brasil18°
2018Rusia13°
2022Qatar

DATOS CLAVES

  • Portugal integra el Grupo K del Mundial 2026 y sus partidos serán en las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Atlanta.
  • Los estadios donde jugará la selección de Cristiano Ronaldo son Hard Rock Stadium, Estadio Azteca, Estadio Akron y Estadio Jalisco.
  • La Selección de Portugal disputará su noveno Mundial en 2026 y su mejor actuación histórica fue el tercer puesto en Inglaterra 1966.
renato pérez
Renato Pérez
