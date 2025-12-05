Dónde y en qué estadios jugará Portugal en el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo

Recientemente se pudieron conocer la conformación de todos los grupos del Mundial 2026 y por ende también es que la Selección de Portugal podrá prepararse cara a los rivales que enfrentará en el máxima fiesta del fútbol. A raíz de esta situación es que ahora vamos a ver en qué ciudades y también en qué estadios les tocará competir a los capitaneados por Cristiano Ronaldo.

Recordando que el Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Portugal integra el Grupo K y por ende, de acuerdo a la información por parte de la FIFA, las ciudades en donde jugara serán: Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Atlanta; mientras que entre los recintos tendríamos al Hard Rock Stadium, Estadio Azteca, Estadio Akron y Estadio Jalisco.

Fuente: FIFA

Luego, en cuanto a los fechas exactas y a los horarios de los partidos correspondientes, en las próximas horas se conocerá de manera oficial toda esta información a detalle. Con respecto a los rivales de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo y compañía enfrentarán al ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, Uzbekistán y Colombia en lo que respecta al Grupo K.

Fuente: BOLAVIP

Así es la camiseta que usará la Selección de Portugal en el Mundial 2026

Durante las últimas semanas se pudo confirmar que la Selección de Portugal utilizará una novedosa indumentaria en el Mundial 2026, la cual está determinada como una apuesta de patrón ondulado en relación a las olas del mar. Este diseño representa la energía del océano y la intensidad de un equipo que espera hacer historia en el torneo de selecciones más importante de todos.

Fuente: Selección Portugal

“Esta camiseta lleva el alma de Portugal, la fuerza de nuestro océano, la valentía que nos define y el orgullo de millones de portugueses que vive la selección con una emoción única”; señaló João Medeiros Cardoso, Director Comercial de la Federación Portuguesa de Fútbol, en un comunicado oficial junto a la reconocida marca deportiva Puma, la cual viste a los lusos desde inicios del año 2025.

El historial de la Selección de Portugal en los Mundiales

La Selección de Portugal lleva 8 Mundiales disputados hasta el momento, es decir que el próximo año será la novena edición en donde dirán presente. En cuanto a su mejor actuación, esta fue en Inglaterra 1966 al quedarse con la tercera posición luego de perder en semifinales frente al dueño de casa, quien sería el campeón, y luego ganar en el partido definitorio ante Unión Soviética.

Mundial Sede Puesto 1930 Uruguay – 1934 Francia – 1938 Italia – 1950 Brasil – 1954 Suiza – 1958 Suecia – 1962 Chile – 1966 Inglaterra 3° 1970 México – 1974 Alemania – 1978 Argentina – 1982 España – 1986 México 17° 1990 Italia – 1994 Estados Unidos – 1998 Francia – 2002 Corea y Japón 21° 2006 Alemania 4° 2010 Sudáfrica 11° 2014 Brasil 18° 2018 Rusia 13° 2022 Qatar 8°

DATOS CLAVES