Cristiano Ronaldo no forma parte del sorteo del Mundial 2026. Es uno de los grandes ausentes en el evento de la FIFA realizado en el Centro Kennedy de Washington. En representación de la Selección de Portugal, hay otros integrantes importantes.

Se conocen los grupos para la Copa del Mundo de la FIFA, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año. Para el evento del sorteo, suelen mostrarse las figuras y las leyendas del fútbol mundial, por lo que se esperaba la presencia de Cristiano Ronaldo en Washington.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no asistió al sorteo del Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo podría haber estado presente en Washington junto a la delegación de Portugal en el sorteo del Mundial 2026. Sin embargo, decidió ausentarse y quedarse en Arabia Saudita donde se encuentra entrenando con Al Nassr.

La delegación de Portugal, finalmente, cuenta con el entrenador del seleccionado, Roberto Martínez, y el secretario general de la Federación Portuguesa de Fútbol, Rui Caeiro. También estará el exárbitro Pedro Proença entre la comitiva lusa.

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal (Getty Images).

CR7, como otros capitanes de selecciones, decidió seguir las acciones del sorteo desde su hogar y no formar parte del evento. Siguió los pasos, por ejemplo, de Lionel Messi, quien está a pocas horas de la definición de la MLS con Inter Miami.

¿En qué bombo está la Selección de Portugal?

Portugal forma parte del bombo 1 del sorteo del Mundial 2026. Lo integra junto a las locales Estados Unidos, México y Canadá, así como también España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Estas últimas selecciones están en lo más alto del ranking FIFA y, por ello, están en dicho bombo.

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

DATOS CLAVES