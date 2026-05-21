Cristiano Ronaldo se consagró campeón de la Saudi Pro League junto a Al Nassr. Fue su primer título de liga en Arabia Saudita. La diferencia de consagraciones con respecto a Messi.

Cristiano Ronaldo logró el título de la Saudi Pro League 2025-26. Al Nassr se consagró campeón tras vencer 4-1 a Damac en la última fecha. El portugués convirtió un doblete para sentenciar la victoria. De esta manera, logró el título número 36 de su carrera, pero todavía está lejos de los 47 que ha ganado Lionel Messi.

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Para CR7 este fue su primer título de la liga de Arabia Saudita desde su llegada a Al Nassr en enero de 2023. A su vez, es su segunda consagración con este club si se cuenta el Campeonato de Clubes Árabes que ganó en 2023, torneo que FIFA aún no confirmó como oficial.

THE 🔚.



NASSR STAND ON TOP OF SAUDI FOOTBALL. 😍🏆 pic.twitter.com/2qjLr0sAra — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 21, 2026

Luego de perder la final de la AFC Champions League Two ante Gamba Osaka por 1-0, finalmente, Cristiano puede festejar el título que tanto buscaba con Al Nassr. Tras un par de intentos sin éxito, finalmente, se puede consagrar campeón de la liga saudí.

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¿Cuántos títulos tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Con su consagración de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo tiene 36 títulos en total en su carrera. Si bien FIFA no confirmó como oficial al Campeonato de Clubes Árabes de 2023, sí lo cuenta como título oficial de CR7 en su historial. A continuación, la cantidad de títulos que ganó en cada club y en la Selección de Portugal:

Sporting Lisboa: 1 título (Supercopa de Portugal 2002).

(Supercopa de Portugal 2002). Manchester United: 9 títulos (FA Cup 2004, Copa de la Liga 2006, Premier League 2007, Community Shield 2007, Premier League 2008, Champions League 2008, Mundial de Clubes 2008, Copa de la Liga 2009, Premier League 2009).

(FA Cup 2004, Copa de la Liga 2006, Premier League 2007, Community Shield 2007, Premier League 2008, Champions League 2008, Mundial de Clubes 2008, Copa de la Liga 2009, Premier League 2009). Real Madrid: 16 títulos (Copa del Rey 2011, LaLiga 2012, Supercopa de España 2012, Copa del Rey 2014, Champions League 2014, Supercopa de Europa 2014, Mundial de Clubes 2014, Champions League 2016, Supercopa de Europa 2016, Mundial de Clubes 2016, Supercopa de España 2017, LaLiga 2017, Champions League 2017, Supercopa de Europa 2017, Mundial de Clubes 2017, Champions League 2018).

(Copa del Rey 2011, LaLiga 2012, Supercopa de España 2012, Copa del Rey 2014, Champions League 2014, Supercopa de Europa 2014, Mundial de Clubes 2014, Champions League 2016, Supercopa de Europa 2016, Mundial de Clubes 2016, Supercopa de España 2017, LaLiga 2017, Champions League 2017, Supercopa de Europa 2017, Mundial de Clubes 2017, Champions League 2018). Juventus: 5 títulos (Supercopa de Italia 2018, Serie A 2019, Serie A 2020, Supercopa de Italia 2020 y Coppa Italia 2021).

(Supercopa de Italia 2018, Serie A 2019, Serie A 2020, Supercopa de Italia 2020 y Coppa Italia 2021). Al Nassr: 2 títulos (Campeonato de Clubes Árabes 2023, Saudi Pro League 2026).

(Campeonato de Clubes Árabes 2023, Saudi Pro League 2026). Selección de Portugal: 3 títulos (Eurocopa 2016, UEFA Nations League 2019 y 2025).

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi en su carrera?

Lionel Messi, por su parte, tiene 47 títulos ganados en su carrera. Por lo tanto, en la disputa con Cristiano, el argentino es más ganador. A continuación, un desglose con todas las consagraciones del ’10’:

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FC Barcelona : 35 títulos (Supercopa de España 2005, LaLiga 2005, Supercopa de España 2006, LaLiga 2006, Champions League 2006, Supercopa de España 2009, Copa del Rey 2009, LaLiga 2009, Champions League 2009, Supercopa de Europa 2009, Mundial de Clubes 2009, Supercopa de España 2010, LaLiga 2010, Supercopa de España 2011, LaLiga 2011, Champions League 2011, Supercopa de Europa 2011, Mundial de Clubes 2011, Copa del Rey 2012, Supercopa de España 2013, LaLiga 2013, Copa del Rey 2015, LaLiga 2015, Champions League 2015, Supercopa de Europa 2015, Mundial de Clubes 2015, Supercopa de España 2016, Copa del Rey 2016, LaLiga 2016, Copa del Rey 2017, Supercopa de España 2018, Copa del Rey 2018, LaLiga 2018, LaLiga 2019, Copa del Rey 2021).

: (Supercopa de España 2005, LaLiga 2005, Supercopa de España 2006, LaLiga 2006, Champions League 2006, Supercopa de España 2009, Copa del Rey 2009, LaLiga 2009, Champions League 2009, Supercopa de Europa 2009, Mundial de Clubes 2009, Supercopa de España 2010, LaLiga 2010, Supercopa de España 2011, LaLiga 2011, Champions League 2011, Supercopa de Europa 2011, Mundial de Clubes 2011, Copa del Rey 2012, Supercopa de España 2013, LaLiga 2013, Copa del Rey 2015, LaLiga 2015, Champions League 2015, Supercopa de Europa 2015, Mundial de Clubes 2015, Supercopa de España 2016, Copa del Rey 2016, LaLiga 2016, Copa del Rey 2017, Supercopa de España 2018, Copa del Rey 2018, LaLiga 2018, LaLiga 2019, Copa del Rey 2021). PSG: 3 títulos (Supercopa de Francia 2022, Ligue 1 2022 y 2023).

(Supercopa de Francia 2022, Ligue 1 2022 y 2023). Inter Miami: 3 títulos (Leagues Cup 2023, MLS Supporters Shield 2024, MLS Cup 2025).

(Leagues Cup 2023, MLS Supporters Shield 2024, MLS Cup 2025). Selección Argentina: 6 títulos (Mundial Sub 20 2005, Oro en Juegos Olímpicos 2008, Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022, Copa América 2024).

Datos claves