Qué pasa si Al Nassr de Cristiano Ronaldo gana, empata o pierde ante Damac por la Saudi Pro League

Conoce cómo llega el equipo del ‘Bicho’ a la última fecha del torneo y qué resultados necesita para quedarse con el título.

Luego de la dura eliminación en la Champions League, el Al Nassr afrontará su última oportunidad de cerrar la temporada 2025-26 con un título. Hoy, jueves 21 de mayo, será local ante Damac FC en la fecha final de la Saudi Pro League, en un partido decisivo para sus aspiraciones. El cuadro liderado por Cristiano Ronaldo buscará quedarse con el campeonato en una jornada de infarto.

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En la previa de la última jornada del torneo, el equipo de ‘CR7’ lidera la tabla con 83 unidades, registrando 27 victorias, dos empates y cuatro caídas, números que lo mantienen en la cima del campeonato. Sin embargo, todavía no aseguró el título y deberá definirlo en esta fecha decisiva.

En esta última fecha de la liga saudí, el principal perseguidor del Al Nassr es Al Hilal, que ocupa el segundo puesto con 81 puntos, apenas dos menos que el líder. El cuadro azul enfrentará como visitante al Al Fayha en un duelo que se jugará al mismo tiempo que el partido de su rival directo, con el objetivo de mantener la igualdad de condiciones.

Cristiano Ronaldo durante un partido con Al Nassr.

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¿Qué pasa si Al Nassr pierde ante Damac por la Saudi Pro League?

Si el equipo de Cristiano Ronaldo cae en esta última jornada, dejará de tener el control de la definición y deberá esperar lo que ocurra en el encuentro entre Al Hilal y Al Fayha para conocer si podrá quedarse con el campeonato.

Si Al-Nassr cae y Al-Hilal no consigue la victoria, el equipo de Cristiano Ronaldo se quedará con el título.

Si Al-Nassr pierde y Al-Hilal suma de a tres, el conjunto de CR7 terminará como subcampeón de la Saudi Pro League.

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¿Qué pasa si Al Nassr empata con Damac por la Saudi Pro League?

Si Al Nassr empata en esta última fecha, tampoco tendrá asegurado el título y deberá esperar el resultado de Al Hilal frente a Al Fayha para definir su destino en el campeonato.

Si Al Nassr iguala y Al Hilal no logra ganar, el equipo de Cristiano Ronaldo conquistará el campeonato.

Si Al Nassr empata y Al Hilal se queda con la victoria, el cuadro de ‘CR7’ finalizará en el segundo lugar, ya que el enfrentamiento directo favorece a Al Hilal en el criterio de desempate.

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¿Qué pasa si Al Nassr le gana a Damac por la Saudi Pro League?

Si el equipo de Cristiano Ronaldo logra quedarse con el triunfo, Al Nassr asegurará el título de la Saudi Pro League sin depender de lo que haga Al Hilal frente a Al Fayha. Con una victoria, sacará ventaja en la tabla y se proclamará campeón del torneo.

DATOS CLAVES

Al Nassr llega a la última fecha de la Saudi Pro League como líder con 83 puntos, seguido de cerca por Al Hilal con 81 unidades.

El equipo de Cristiano Ronaldo se coronará campeón automáticamente si consigue una victoria ante Damac FC, sin depender de otros resultados.

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