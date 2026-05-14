Cristiano Ronaldo transmitirá el Mundial 2026 gracias a compra de LiveModeTV: los detalles de su nueva inversión

El Mundial 2026 tendrá una gran novedad con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Conoce todos los detalles de la inversión del astro internacional.

La leyenda del fútbol, Cristiano Ronaldo, ha dado un golpe de autoridad en la industria de los medios digitales. Este 14 de mayo de 2026, se oficializó su entrada como accionista y socio estratégico en LiveModeTV, la expansión internacional de la exitosa compañía brasileña LiveMode.

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Esta inversión no es solo financiera, sino profundamente estratégica para el futuro del entretenimiento deportivo. Ronaldo busca transformar la manera en que los aficionados consumen fútbol, apostando por plataformas abiertas y redes sociales.

El Mundial 2026: La joya de Cristiano Ronaldo

Gracias a este movimiento, CR7 participará directamente en la estructura que llevará el Mundial 2026 a las pantallas digitales de forma gratuita. En Portugal, LiveModeTV ha asegurado los derechos para transmitir 34 partidos a través de YouTube, incluyendo todos los encuentros de la selección lusa.

Cristiano Ronaldo estrella mundial del Al-Nassr. (Foto: X).

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Mientras tanto, en Brasil, la filial matriz CazéTV ostenta una posición de dominio absoluto. La plataforma transmitirá la totalidad de los 104 partidos del torneo, superando la oferta de cadenas tradicionales como TV Globo.

Detalles de la operación financiera

Aunque los términos económicos exactos se mantienen bajo confidencialidad, las fuentes indican que Ronaldo adquirió una “participación relevante”. Este movimiento integra su inmenso alcance digital —con más de 660 millones de seguidores en Instagram— con la experiencia técnica de LiveMode.

“Nuestra misión es poner el deporte al alcance de todos, de una forma totalmente nueva e inspiradora”, declaró el astro portugués tras confirmarse la alianza.

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Cronograma y expansión internacional

El despliegue de LiveModeTV comenzará oficialmente este 30 de mayo con la transmisión gratuita de la final de la UEFA Champions League. Este evento servirá como preámbulo para la gran cobertura del Mundial 2026, donde la plataforma planea ofrecer contenido diario y programas especiales.

Con una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, Cristiano Ronaldo continúa diversificando su imperio. Tras el éxito de su canal de YouTube, “UR Cristiano”, esta inversión en LiveModeTV lo posiciona como un actor clave en la nueva era del streaming deportivo.

Cristiano Ronaldo se convirtió en importante accionista de LiveModeTV. (Foto: X).

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