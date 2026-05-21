Cristiano Ronaldo anotó doblete y se consagró campeón de la Saudi Pro League con Al Nassr

CR7 logra su máximo objetivo esta temporada. Al Nassr ganó y se consagró campeón de la Saudi Pro League. Es el título 36 en la carrera del luso.

Al Nassr le ganó 4-1 a Damac en la última fecha de la Saudi Pro League 2025-26. Así, Cristiano Ronaldo logró su primer título de liga con el equipo de Riad. Debía ganar por cualquier resultado y lo hizo para volver a festejar un título en esta competencia desde 2019. Por su parte, el portugués alcanzó su consagración número 36 de su carrera.

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Al Nassr llegaba a este partido como líder de la Saudi Pro League con 83 puntos. En tanto, su rival en la lucha por el título, Al Hilal, llegaba con 81 y debía enfrentar a Al Fayha. Al final, el triunfo de ambos equipos determinó el festejo para CR7.

Al Nassr buscó el partido de principio a fin. Hubo una actitud muy diferente a la que se vio del equipo en la final de la AFC Champions League Two. Trató de diferentes maneras la apertura del marcador hasta que Sadio Mané, con un cabezazo, marcó el 1-0 al minuto 33.

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A partir de ahí, el partido se le fue acomodando a los dirigidos por Jorge Jesús. Kingsley Coman aumentó la ventaja sobre el inicio del complemento para el 2-0. Un gol tranquilizador para evitar cualquier posibilidad de empate del Damac, obligado a ganar para evitar el descenso.

Sin embargo, CR7 y compañía tuvieron que sufrir. A instancias del VAR, el árbitro cobró un penal y Morlaye Sylla lo cambió por gol para el descuento. Parecía que el club de Riad tendría que sufrir hasta el final para asegurar el título. Pero no fue así.

Es que apareció Cristiano en todo su esplendor. En un momento en el que Al Nassr necesitaba de su estrella, de su capitán, apareció con un golazo de tiro libre para el 3-1. Y para terminar de sentenciar el triunfo y el título, aumentó la ventaja al 4-1 para completar el doblete personal.

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El ‘Bicho’ tuvo su momento de gloria cuando Jorge Jesús lo reemplazó en los últimos minutos para llevarse la merecida ovación de los hinchas de Al Nassr. El pitazo final decretó el desahogo y el festejo del luso y compañía.

Así fue el minuto a minuto de Al Nassr 4-1 Damac con Cristiano Ronaldo

Todos los detalles del Al Nassr 4-1 Damac

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¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Damac por la Saudi Pro League 2025-26?

Al Nassr vs. Damac, por la Saudi Pro League 2025-26, no cuenta con transmisión en Sudamérica, con excepción de Brasil, que va por SporTV, BandSports, Canal GOAT, Sky+, Globoplay, Vivo Play, Zapping y Claro TV+. En México, en tanto, va por FOX México. Y en Estados Unidos se puede disfrutar por FOX Deportes, FOX One, FOX Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com y fuboTV.