VIDEO: así fueron los goles de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Damac para lograr el título de la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo fue la gran figura del duelo entre Al Nassr vs. Damac por la Saudi Pro League y alcanza su primer título en el fútbol árabe.

Al Nassr tenía una nueva oportunidad para conseguir un título y hoy era el día para lograrlo en el último partido de la Saudi Pro League frente a Damac. Lejos de pensar en lo que pueda hacer Al Hilal, su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones, la figura de Cristiano Ronaldo se hizo presente en el Alawwal Park de Riad para empezar a gritar campeón por primera vez en el fútbol árabe.

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Cuando el partido estaba 2-1 a favor de Al Nassr y todavía no había un claro dominador del trámite ya que la ventaja era muy corta, a los 62′ apareció Cristiano Ronaldo con un soberbio remate de tiro libre para convertir el 3-1 de la tranquilidad en el marcador. Prácticamente acariciando el título de la Saudi Pro League, las acciones ofensivas empezaron a ser más seguidas en los locales.

🏆🇸🇦 GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO Y AL NASSR SERÁ CAMPEÓN DE ARABIA SAUDITApic.twitter.com/g7aNof8eqb — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 21, 2026

Minutos después, a los 80′ para ser más exactos, fue nuevamente Cristiano Ronaldo quien se hizo presente en el marcador con un disparo en el área chica de Damac y en donde no tuvo mayor resistencia por parte de la defensa rival. Así llegó el 4-1 del encuentro y con el cual Al Nassr es campeón de una Saudi Pro League que representa ser una tremenda alegría para el crack portugués.

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DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO PARA AL NASSR CAMPEÓN 🏆🇸🇦pic.twitter.com/MmoZs5V4Gw — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 21, 2026

Cristiano Ronaldo en lágrimas tras lograr su primer título con Al Nassr

Luego de anotar su doblete en el partido de hoy entre Al Nassr vs. Damac por la última fecha de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo fue visto entre lágrimas cuando apenas se reanudaba el juego. Las cámaras de la transmisión oficial se fueron directamente con la reacción del atacante portugués y el llanto en el rostro se hicieron presente en un claro reflejo de la emoción a flor de piel.

Como si fuera el primer título de su carrera deportiva o como si recién estuviera empezando en el fútbol, el popular ‘Bicho’ se mostró como un verdadero niño al saber que junto a Al Nassr tenía el título de la Saudi Pro League en las manos. Bueno, finalmente el encuentro terminó 4-1 en el Alawwal Park de Riad y los dirigidos por Jorge Jesús celebrarán más que nunca esta gran consagración.

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Tener 41 años y emocionarte como si fueras un chico.



La grandeza de Cristiano Ronaldo 🥹❤️pic.twitter.com/CLXr0YKPoo — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 21, 2026

Los títulos de Cristiano Ronaldo a lo largo de su exitosa trayectoria

Selección Portugal

Eurocopa 2016

UEFA Nations League 2019

UEFA Nations League 2025

Sporting Lisboa

Supercopa portugesa 2002

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Manchester United

FA Cup 2004

Copa de la Liga 2006

Premier League 2007

Community Shield 2007

Premier League 2008

Community Shield 2008

Copa de la Liga 2009

Premier League 2009

UEFA Champions League 2008

Mundial de Clubes 2008

Real Madrid

Copa del Rey 2011

Campeonato de Liga 2012

Supercopa 2012

Copa del Rey 2014

Campeonato de Liga 2017

Supercopa 2017

UEFA Champions League 2014

Supercopa de Europa 2014

Mundial de Clubes 2014

UEFA Champions League 2016

Supercopa de Europa 2016

Mundial de Clubes 2016

UEFA Champions League 2017

Supercopa de Europa 2017

Mundial de Clubes 2017

UEFA Champions League 2018

Juventus

Supercopa 2018

Serie A 2019

Serie A 2020

Supercopa 2020

Copa Italia 2021

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Al Nassr

Campeonato de Clubes Árabes 2023

Saudi Pro League 2026

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