VIDEO: así fueron los goles de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Damac para lograr el título de la Saudi Pro League

Al Nassr tenía una nueva oportunidad para conseguir un título y hoy era el día para lograrlo en el último partido de la Saudi Pro League frente a Damac. Lejos de pensar en lo que pueda hacer Al Hilal, su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones, la figura de Cristiano Ronaldo se hizo presente en el Alawwal Park de Riad para empezar a gritar campeón por primera vez en el fútbol árabe.
Cuando el partido estaba 2-1 a favor de Al Nassr y todavía no había un claro dominador del trámite ya que la ventaja era muy corta, a los 62′ apareció Cristiano Ronaldo con un soberbio remate de tiro libre para convertir el 3-1 de la tranquilidad en el marcador. Prácticamente acariciando el título de la Saudi Pro League, las acciones ofensivas empezaron a ser más seguidas en los locales.
🏆🇸🇦 GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO Y AL NASSR SERÁ CAMPEÓN DE ARABIA SAUDITApic.twitter.com/g7aNof8eqb— Pablo Giralt (@giraltpablo) May 21, 2026
Minutos después, a los 80′ para ser más exactos, fue nuevamente Cristiano Ronaldo quien se hizo presente en el marcador con un disparo en el área chica de Damac y en donde no tuvo mayor resistencia por parte de la defensa rival. Así llegó el 4-1 del encuentro y con el cual Al Nassr es campeón de una Saudi Pro League que representa ser una tremenda alegría para el crack portugués.
DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO PARA AL NASSR CAMPEÓN 🏆🇸🇦pic.twitter.com/MmoZs5V4Gw— Pablo Giralt (@giraltpablo) May 21, 2026
Cristiano Ronaldo en lágrimas tras lograr su primer título con Al Nassr
Luego de anotar su doblete en el partido de hoy entre Al Nassr vs. Damac por la última fecha de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo fue visto entre lágrimas cuando apenas se reanudaba el juego. Las cámaras de la transmisión oficial se fueron directamente con la reacción del atacante portugués y el llanto en el rostro se hicieron presente en un claro reflejo de la emoción a flor de piel.
Cristiano Ronaldo, campeón con Al Nassr: todos los títulos que ganó en su carrera y la comparación con Messi
Como si fuera el primer título de su carrera deportiva o como si recién estuviera empezando en el fútbol, el popular ‘Bicho’ se mostró como un verdadero niño al saber que junto a Al Nassr tenía el título de la Saudi Pro League en las manos. Bueno, finalmente el encuentro terminó 4-1 en el Alawwal Park de Riad y los dirigidos por Jorge Jesús celebrarán más que nunca esta gran consagración.
Tener 41 años y emocionarte como si fueras un chico.— Pablo Giralt (@giraltpablo) May 21, 2026
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Los títulos de Cristiano Ronaldo a lo largo de su exitosa trayectoria
Selección Portugal
- Eurocopa 2016
- UEFA Nations League 2019
- UEFA Nations League 2025
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- Supercopa portugesa 2002
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Real Madrid
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- Serie A 2020
- Supercopa 2020
- Copa Italia 2021
Al Nassr
- Campeonato de Clubes Árabes 2023
- Saudi Pro League 2026
DATOS CLAVES
- Cristiano Ronaldo anotó un doblete a los 62′ y 80′ en la victoria por 4-1 de Al Nassr frente a Damac.
- Con este resultado definitivo, el equipo dirigido por Jorge Jesús se consagró campeón de la Saudi Pro League.
- El atacante portugués rompió en llanto en el Alawwal Park tras asegurar el título liguero con el club de Arabia Saudita.