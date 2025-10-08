Dolor en el fútbol sudamericano: Murió Miguel Ángel Russo, DT de Boca y ex de Alianza Lima

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años de edad este miércoles 8 de octubre, según confirmaron varios medios argentinos y el propio Club Atlético Boca Juniors en una nota oficial. El destacado entrenador sufrió complicaciones de salud durante las últimas semanas, motivo por el que no pudo seguir dirigiendo al cuadro azul y oro. Supo ser campeón en varios clubes en Sudamérica y también dirigió a Alianza Lima en Perú.

Russo será recordado como uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino y de Sudamérica. Dirigió 17 equipos, más de 1.000 partidos oficiales y sumó 11 títulos nacionales e internacionales en más de 25 años de carrera. En Boca es leyenda, al igual que en clubes como Rosario Central, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata y Millonarios de Colombia, entre otros.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, fue el comunicado oficial del club xeneize.

La carrera de Russo lo llevó por otros horizontes además del fútbol argentino. En Perú, estuvo apenas 15 partidos en Alianza Lima como entrenador en 2019 donde los resultados no acompañaron. Anteriormente, fue dos veces campeón en Millonarios de Colombia en 2017 y 2018. También dirigió en países como Chile, España, México y Arabia Saudita.

Precisamente, durante ese momento histórico con Millonarios, ‘Miguelo’, como se lo conocía, tuvo que atravesar una dura situación de salud. Fue diagnosticado con un cáncer de próstata en 2017. Pese a ello, no renunció al club colombiano y lo sacó campeón del Torneo Finalización 2017 y la Superliga de Colombia 2018.

Miguel Ángel Russo, en su paso por Millonarios (Getty Images).

“Con Millonarios dirigí las finales vs. Santa Fe. Dos días antes hice quimioterapia. Gritaba como loco abajo de la lluvia. Mi oncólogo no entendía nada. Fui un inconsciente, pero el hecho de ver rodar la pelota me sanaba más que lo demás“, llegó a confesar. En una recordada conferencia de prensa, dejó una frase que representa su pensamiento de vida y cómo lo ayudó a batallar su enfermedad: “Todo se cura con amor“.

La carrera de Miguel Ángel Russo como jugador y entrenador

Miguel Ángel Russo es uno de los pocas personas que tuvo una carrera de un sólo club. Entre 1975 y 1989 disputó 435 partidos oficiales con la camiseta de Estudiantes de La Plata donde ganó dos títulos: el Campeonato Metropolitano 1982 y el Campeonato Nacional 1983.

Precisamente, con el ‘Pincha’ de La Plata logró, luego, el título del Nacional B para ascender en la temporada 1994-95. Antes, hizo lo propio con Lanús en las temporadas 1989-90 y 1991-92. En ambos equipos dejó huella y un recuerdo imborrable hasta el día de la fecha.

Tras esto, dirigió a Universidad de Chile, club con el que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 1996 donde fue eliminado por River. Tras dirigir con buenos pasos a Rosario Central en 1997 y 2003, dirigió a Vélez Sarsfield, con el que salió campeón del Torneo Clausura 2005.

En su mejor momento, le llegó su primera oportunidad de dirigir a Boca Juniors. En 2007 se convirtió en el tercer entrenador en consagrarse campeón de la Copa Libertadores con el club xeneize, tras lo hecho por Juan Carlos Lorenzo y Carlos Bianchi.

Tras pasos por San Lorenzo, Racing y Estudiantes, nuevamente, volvió a Rosario Central para lograr el ascenso a Primera División en la temporada 2012-13. Tras otro regreso a Vélez, dirigió a Millonarios de Colombia con el que ganó los mencionados dos títulos.

Volvió a Boca en plena pandemia de Covid-19 y logró otros dos títulos locales: Superliga 2019-20 y Copa de la Liga Profesional 2020. Tres años después, ganó ese mismo torneo con Rosario Central. Luego, tuvo otro paso breve por San Lorenzo y retornó nuevamente al ‘Xeneize’, club al que dirigió hasta su triste fallecimiento.

El comunicado oficial de Alianza Lima por la muerte de Miguel Ángel Russo

Tras conocerse la noticia de la muerte del entrenador argentino, hubo comunicado de parte de Alianza Lima, mostrando su respeto a su memoria. “El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo!”, escribieron.

