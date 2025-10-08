Es tendencia:
El sentido y emotivo homenaje de la Selección Argentina por la muerte de Miguel Ángel Russo

La noticia sobre la partida del DT de Boca impactó a la Albiceleste en pleno entrenamiento de cara a los amistosos de octubre.

Por Agustín Vetere

La reacción de la Selección Argentina a la muerte de Russo.
Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años tras una larga enfermedad y semanas de internación en su domicilio. La noticia golpeó fuerte al mundo Boca por la pérdida de su director técnico, pero también generó impacto en el fútbol argentino por tratarse de una figura de lo más respetable.

Mientras los referentes de esta disciplina ofrecen sus condolencias, la Selección Argentina recibió el anuncio en medio de su entrenamiento en Estados Unidos. Los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán dos partidos amistosos en territorio norteamericano.

Con Leandro Paredes entre los convocados para la Albiceleste, el plantel y el cuerpo técnico decidieron homenajear a Russo con un emotivo minuto de silencio en el medio del campo dónde llevaban a cabo la práctica. A través de un video, Gastón Edul compartió el momento.

El comunicado de AFA para despedir a Russo

Minutos después de conocerse la noticia de su fallecimiento, la Asociación del Fútbol Argentino compartió una imagen del entrenador de Boca y un breve texto para enviar fuerzas a sus allegados.

“Profundo dolor: la Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, compartió el organismo.

agustín vetere
Agustín Vetere

