Mientras Sporting Cristal contactó a Mateo Puerta de Águilas Doradas, se reveló qué esperan para el regreso de Luis Advíncula

Sporting Cristal es uno de los equipos que ya empezó con las novedades de refuerzos pensando en la próxima temporada. Sabiendo que deberán jugar la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, claramente tendrán un duro objetivo para meterse a la fase de grupos. Es por ello que buscan jugadores importantes del exterior y ahora empezó a sonar un lateral derecho del fútbol colombiano.

Hablamos de Mateo Puerta, defensor de Águilas Doradas que ya fue contactado por la directiva de Sporting Cristal. Si bien hay informaciones en donde las conversaciones estaría yendo por buen camino, no podemos perder de vista que durante las últimas horas se pudo filtrar lo que esperan en el Rímac para ir con todo por el tan ansiado regreso de Luis Advíncula.

“Sporting Cristal está interesado en Mateo Puerta. Hace algunas semanas han estado en conversaciones con su entorno con la aprobación de la secretaría técnica del club”; fue la revelación que compartió el comunicador colombiano Julián Capera a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual se puede entender que los dirigentes celestes no están de brazos cruzados a esta altura del 2025.

Fuente: @JulianCaperaB

¿Cuál es la situación exacta del posible regreso de Luis Advíncula a Sporting Cristal?

Así como está latente la posibilidad de que Mateo Puerta pueda ser nuevo fichaje de Sporting Cristal pensando en la siguiente temporada 2025, también se sabe un nuevo escenario respecto a la vuelta de Luis Advíncula. Resulta que en la interna del club celeste esperan que el peruano pueda quedar libre de contrato en Boca Juniors ya que mantiene acuerdo hasta diciembre del próximo año.

“Sporting Cristal retomó conversaciones con Luis Advíncula (35). Desde el cuadro rimense están al tanto de la posible disolución de contrato entre Boca Juniors y el lateral derecho. Todo movimiento depende de su liberación. Nada formal, aún”; informó en primera instancia el periodista nacional Denilson Barrenechea respecto a las novedades en el futuro del popular ‘Rayo’.

Fuente: @Denilson_Jarde

Siguiendo en esta misma línea, se pudo conocer que dicha salida del ‘Xeneize‘ no sería tan sencilla como pareciera. “Así es. La posibilidad de que Luis Advíncula se libere de Boca Juniors es difícil hoy por hoy, esa es la razón por la cual Sporting Cristal busca laterales extranjeros. Sin embargo, si ‘Lucho’ logra liberarse antes de que cierren con algún lateral derecho, se abre la posibilidad”.

Fuente: @Denilson_Jarde

El otro destino peruano que espera por la vuelta de Luis Advíncula

No hay duda alguna de que la relación de Sporting Cristal y Luis Advíncula viene de muchos años y que existe un sentimiento de por medio, pero desde Alianza Lima también andarían muy al pendiente de la situación contractual del defensor en Boca Juniors. Quizá comprar el pase es muy complicado para cualquier club de la Liga 1, pero apenas pueda quedar libre es donde se conocerá la verdadera decisión del protagonista para su vuelta al fútbol peruano.

Fuente: Solo Boca.

