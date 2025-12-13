¿Luis Advíncula rumbo a Alianza Lima? La drástica respuesta de Julio César Uribe que acaba con los rumores: “No me sorprendo de nada”

Si bien ahora mismo Luis Advíncula está de vacaciones al haber terminado la temporada en el fútbol argentino, no podemos perder de vista que durante los últimos meses perdió espacio en el equipo titular de Boca Juniors. A raíz de ello es que se viene hablando bastante de las chances que tendría de volver al fútbol peruano, aunque desde Sporting Cristal ya tomaron una postura.

Así como Sporting Cristal representa ser la casa futbolística de Luis Advíncula en el balompié nacional por el pasado exitoso en el equipo, desde Alianza Lima también están muy interesados en repatriarlo de cara a la temporada 2026. Por ello es que Julio César Uribe, Director General de Fútbol del club rimense, sostuvo que a estas alturas de su vida ya nada le sorprendería.

Frente a la consultas de la prensa deportiva local minutos antes de tomar el avión rumbo a la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025, Julio César Uribe hizo énfasis en la siguiente premisa y así terminar con los rumores de fichajes sobre el ‘Rayo’: “Estoy demasiado grande para sorprenderme. Yo ya no me sorprendo de nada”.

La revelación de Julio César Uribe sobre los posibles refuerzos de Sporting Cristal

Teniendo en cuenta que Luis Advíncula se encuentra inmerso dentro de las chances de volver al peruano y, por qué no, ponerse la camiseta de Sporting Cristal si es que logra resolver su contrato con Boca Juniors que termina a fines de la temporada 2026, Julio César Uribe tampoco quiso entrar en detalles ni anunciar evaluaciones de la directiva respecto a posibles refuerzos.

“No puedo opinar sobre algo que no conozco. Solo estamos enfocados en lo que queremos alcanzar. Esperamos el informe del técnico y respaldamos lo que el técnico decida porque todos queremos lo mismo”; concluyó el ‘Diamante’ y de tal manera que queda clarísimo que la decisión de Paulo Autuori junto a su equipo de trabajo será determinante para tomar decisiones sobre el futuro del plantel.

Fuente: Sporting Cristal.

¿Cuál será la decisión final de Luis Advíncula respecto a su futuro cercano?

Durante los últimas horas, informaciones desde la interna de ‘Bolavip‘ revelaron que no hay posibilidad alguna de que Luis Advíncula pueda regresar al fútbol peruano en la temporada 2026. El aspecto económico tendría bastante que ver ya que en el país no podrían ni acercarse a la mitad del salario que cobra en Boca Juniors, así que por dicho momento parece imposible su vuelta.

Fuente: Getty Images.

Ahora, sabiendo que la intención de todo futbolista es competir y tener regularidad, algo que en el último tiempo no consigue en el ‘Xeneize‘ por distintos motivos, equipos como Sporting Cristal y Alianza Lima podrían darle esa espalda de llegar a ser un referente en el plantel que integre. Por ahora, el panorama parece lejano, pero quién sabe si cambiará con el pasar de los días.

DATOS CLAVES