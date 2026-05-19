Salió la lista de convocados de Portugal para el Mundial 2026: ¿Cómo jugará Cristiano Ronaldo su sexta Copa del Mundo?

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial. Así se confirmó con la lista de convocados de la Selección de Portugal. Roberto Martínez informó los 27 jugadores que disputarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. No hay mayores sorpresas en la convocatoria, salvo la novedad de que han llamado a cuatro arqueros.
Este martes se conoció la convocatoria de Portugal para el Mundial 2026. Roberto Martínez, entrenador del seleccionado luso, brindó una conferencia de prensa donde dio los 27 nombres elegidos. Uno de ellos deberá quedar fuera de la lista final y se especula que sea uno de los cuatro arqueros elegidos.
El combinado portugués no ofreció demasiadas sorpresas. Se confirmó aún así la convocatoria de Cristiano Ronaldo, quien se unirá a un selecto grupo: jugará su sexto Mundial al igual que Lionel Messi (Argentina) y Guillermo ‘Memo’ Ochoa (México).
La lista de convocados de Portugal al Mundial 2026
🥅 ARQUEROS
- Diogo Costa (Porto)
- José Sá (Wolverhampton)
- Rui Silva (Sporting CP)
- Ricardo Velho (Gençlerbirligi)
🛡️ DEFENSORES
- Diogo Dalot (Manchester United)
- Rúben Dias (Manchester City)
- João Cancelo (Barcelona)
- Nuno Mendes (PSG)
- Gonçalo Inácio (Sporting CP)
- Matheus Nunes (Manchester City)
- Nélson Semedo (Fenerbahçe)
- Tomás Araújo (Benfica)
- Renato Veiga (Villarreal)
🧠 MEDIOCAMPISTAS
- Vitinha (PSG)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Bernardo Silva (Manchester City)
- Rúben Neves (Al Hilal)
- João Neves (PSG)
- Samú Costa (Mallorca)
⚽ DELANTEROS
- Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
- Rafael Leão (AC Milan)
- João Félix (Al Nassr)
- Gonçalo Ramos (PSG)
- Pedro Neto (Chelsea)
- Francisco Conceição (Juventus)
- Francisco Trincão (Sporting CP)
- Gonçalo Guedes (Real Sociedad)
¿Cómo jugará Portugal en el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo de titular?
Cristiano Ronaldo va a ser titular en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal. Con sus 41 años, será el centrodelantero titular del combinado nacional con Gonçalo Ramos y Gonçalo Guedes siendo piezas de recambio. Roberto Martínez nunca ha cuestionado a CR7 como el titular en la posición.
Así, Cristiano será el líder y capitán del once titular de Portugal para la Copa del Mundo. La gran incógnita pasará por quiénes lo acompañen en el ataque donde João Félix, Pedro Neto, Francisco Conceição y Rafael Leão pelean por los lugares como extremos.
El resto del equipo titular del seleccionado luso parece estar bastante claro. Diogo Costa será el arquero. En la defensa, Rúben Dias y Gonçalo Inácio serán los centrales. En el lateral izquierdo Nuno Mendes será titular, mientras que entre João Cancelo y Matheus Nunes se pelean el lateral derecho.
En tanto, el mediocampo saldrá de memoria con Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva como titulares. Rúben Neves se ofrece como una alternativa como volante central o hasta de defensor, como ha jugado en Al Hilal. João Neves, de buen cierre de temporada con PSG, también es opción.