Qué pasa si Al Nassr de Cristiano Ronaldo gana, empata o pierde ante Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two

Al Nassr define el título de la AFC Champions League Two ante Gamba Osaka. Conoce el panorama para CR7 en la gran final en Riad.

Al Nassr disputa la final de la AFC Champions League Two este sábado 16 de mayo ante Gamba Osaka en el Alawwal Park de Riad, Arabia Saudita. Es la gran oportunidad para Cristiano Ronaldo de sumar su segundo título en el club saudí. ¿Cómo es el panorama de cara a esta definición a partido único?

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CR7 tiene la gran chance de sumar un trofeo más a sus vitrinas. Sería el segundo con Al Nassr tras el Campeonato de Clubes Árabes de 2023. Para ello, tiene el partido ante Gamba Osaka de Japón, pero con la ventaja de disputarlo en su estadio y ante su público. A continuación, te contamos qué pasa con cada resultado de este duelo.

For Nassr. For glory. Finish the story 💛🏆 pic.twitter.com/6GNXQ6ni6w — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 16, 2026

¿Qué pasa si Al Nassr le gana a Gamba Osaka?

Si Al Nassr le gana al Gamba Osaka, sea cual sea la diferencia o la cantidad de goles, se consagrará automáticamente campeón de la AFC Champions League Two. Así, Cristiano podría festejar un título más con el conjunto saudí antes del Mundial 2026.

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¿Qué pasa si Al Nassr empata ante Gamba Osaka?

Si Al Nassr empata ante Gamba Osaka por cualquier cantidad de goles, el partido irá a la prórroga. Se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno para romper la igualdad y proclamar a un ganador. En caso de que siga el empate tras este alargue, se disputarán penales para conocer al campeón.

¿Qué pasa si Al Nassr pierde contra Gamba Osaka?

Si Al Nassr pierde contra Gamba Osaka, será proclamado como subcampeón y deberá ver festejar al conjunto japonés en su casa. Será un duro golpe en lo anímico para el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía, justo en plena definición por el título de la Saudi Pro League.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Gamba Osaka?

Al Nassr vs. Gamba Osaka se juega este sábado 16 de mayo desde las 12:45 horas en el Alawwal Park de Riad por la final de la AFC Champions League Two. El partido se podrá ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

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