De poder ganar dos títulos a quedarse sin nada: el terrible sábado de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

Al Nassr perdió ante Gamba Osaka y no pudo conseguir la AFC Champions League Two. Además, CR7 se quedó con las ganas de celebrar el título de la Saudí Pro League.

Cristiano Ronaldo fue noticia el día de hoy. Si bien estuvo presente en la final de la AFC Champions League Two entre Al Nassr vs. Gamba Osaka, también pudo tener la gran oportunidad de consagrarse en la Saudí Pro League si es que Al-Hilal no conseguía un triunfo frente a Neom Sports Club. Bueno, el sábado 16 de mayo no fue para nada agradable en el portugués ya que no pudo festejar nada.

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¡¡POR AHORA, AL BICHO NO SE LE DA!! ¡OTRA FINAL PERDIDA PARA CR7 EN AL NASSR!



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Resulta que Al Nassr acaba de perder 1-0 frente a Gamba Osaka en el Alawwal Park de Riad, es decir que no pudieron celebrar en condición de local junto a sus hinchas. Por otro lado, Cristiano Ronaldo fue testigo de cómo el equipo japonés celebró en sus narices a más no poder en lo que sin duda alguna representa ser uno de los resultados más sorpresivos del fin de semana.

Si bien Cristiano Ronaldo fue titular y estuvo presente durante todo el partido, lo concreto es que no pudo hacer mucho para conseguir el empate en el marcador. Asimismo, cuando Al Nassr pudo haber celebrado el título de la Saudí Pro League gracias al resultado en el Kingdom Arena de Riad, Al Hilal derrotó 2-0 a Neom Sports Club y el campeonato se definirá en la última fecha.

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De esta manera, Cristiano Ronaldo sigue sin conseguir títulos en el fútbol de Arabia Saudita. Eso sí, Al Nassr tendrá una verdadera oportunidad de oro cuando la próxima semana enfrenten a Damac en el marco de la fecha 34 de la Saudí Pro League. Con 83 puntos y siendo líder del campeonato, los dirigidos por Jorge Jesus dependen de sí mismos para campeonar y sin mirar lo que haga Al Hilal.

Fuente: Getty Images.

La decepción de Cristiano Ronaldo tras perder la final de la AFC Champions League Two ante Gamba Osaka

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Al Nassr perdió la gran final de la AFC Champions League Two frente a Gamba Osaka en el Alawwal Park de Riad y uno de los momentos cumbres del encuentro fue la reacción de Cristiano Ronaldo tras el pitazo final. Las cámaras de la transmisión oficial se fueron directamente con el crack portugués y pudimos notar un rostro totalmente desencajado por lo que acababa de presenciar.

Cristiano Ronaldo after the Loss 🥲 pic.twitter.com/jdNTKirLdN — KinG £ (@xKGx__) May 16, 2026

Sabiendo que eran claros favoritos para quedarse con el título de la AFC Champions League Two y que encima jugaban en condición de local, los liderados técnicamente por Jorge Jesus no fueron capaces de imponer condiciones. Es así que ahora CR7 deberá enfocarse en cerrar de la mejor manera esta temporada que sin duda sería un triunfo en la fecha final de la Saudí Pro League frente a Damac para conseguir la tan ansiada estrella.

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