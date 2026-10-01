Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bélgica necesita reaccionar rápido y lo intentará este viernes 2 de octubre, cuando reciba a Turquía con la obligación de cortar una racha negativa en la Liga de Naciones.

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Ninguno de los dos llegó con el arranque soñado al certamen, así que el partido sirve para ver quién reacciona primero antes de que la tabla se complique más.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Bélgica venía de un triunfo sólido como visitante ante Italia, pero la última fecha le dejó un golpe duro: cayó 0-1 de local frente a Francia y eso la dejó con apenas 3 puntos en dos presentaciones. El funcionamiento mostró cosas buenas afuera, pero en casa todavía no logra traducir ese nivel en resultados.

Turquía atraviesa un momento más complicado. Perdió sus dos primeros compromisos, ambos de local, con una diferencia que duele: 0-1 ante Francia y una goleada en contra por 1-4 frente a Italia. Sin puntos en el torneo, la visita a Bélgica aparece como la oportunidad de cortar la mala racha antes de que se le escape la chance de meterse en la pelea.

El historial entre Bélgica y Turquía

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de nueve enfrentamientos, Bélgica ganó tres, Turquía ganó tres y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los belgas, 16 contra 15. Los duelos más recientes, eso sí, quedaron lejos en el tiempo: el último fue en 2011, cuando igualaron 1-1, y antes de eso se repartieron triunfos sin que ninguno lograra sacar ventaja clara.

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Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/06/2011 Bélgica vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Turquía vs. Bélgica 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/2009 Bélgica vs. Turquía 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Turquía vs. Bélgica 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/05/2006 Bélgica vs. Turquía 3-3 Friendlies 28/04/2004 Bélgica vs. Turquía 2-3 Friendlies 19/06/2000 Turquía vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 30/04/1997 Turquía vs. Bélgica 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Bélgica vs. Turquía 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis