Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica necesita reaccionar rápido y lo intentará este viernes 2 de octubre, cuando reciba a Turquía con la obligación de cortar una racha negativa en la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos llegó con el arranque soñado al certamen, así que el partido sirve para ver quién reacciona primero antes de que la tabla se complique más.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bélgica venía de un triunfo sólido como visitante ante Italia, pero la última fecha le dejó un golpe duro: cayó 0-1 de local frente a Francia y eso la dejó con apenas 3 puntos en dos presentaciones. El funcionamiento mostró cosas buenas afuera, pero en casa todavía no logra traducir ese nivel en resultados.
Turquía atraviesa un momento más complicado. Perdió sus dos primeros compromisos, ambos de local, con una diferencia que duele: 0-1 ante Francia y una goleada en contra por 1-4 frente a Italia. Sin puntos en el torneo, la visita a Bélgica aparece como la oportunidad de cortar la mala racha antes de que se le escape la chance de meterse en la pelea.
El historial entre Bélgica y Turquía
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de nueve enfrentamientos, Bélgica ganó tres, Turquía ganó tres y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los belgas, 16 contra 15. Los duelos más recientes, eso sí, quedaron lejos en el tiempo: el último fue en 2011, cuando igualaron 1-1, y antes de eso se repartieron triunfos sin que ninguno lograra sacar ventaja clara.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/06/2011
|Bélgica vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2010
|Turquía vs. Bélgica
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/2009
|Bélgica vs. Turquía
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Turquía vs. Bélgica
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/05/2006
|Bélgica vs. Turquía
|3-3
|Friendlies
|28/04/2004
|Bélgica vs. Turquía
|2-3
|Friendlies
|19/06/2000
|Turquía vs. Bélgica
|2-0
|UEFA European Championship
|30/04/1997
|Turquía vs. Bélgica
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Bélgica vs. Turquía
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bélgica suma 3 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.