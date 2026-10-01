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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones
Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones

Bélgica necesita reaccionar rápido y lo intentará este viernes 2 de octubre, cuando reciba a Turquía con la obligación de cortar una racha negativa en la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llegó con el arranque soñado al certamen, así que el partido sirve para ver quién reacciona primero antes de que la tabla se complique más.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bélgica venía de un triunfo sólido como visitante ante Italia, pero la última fecha le dejó un golpe duro: cayó 0-1 de local frente a Francia y eso la dejó con apenas 3 puntos en dos presentaciones. El funcionamiento mostró cosas buenas afuera, pero en casa todavía no logra traducir ese nivel en resultados.

Turquía atraviesa un momento más complicado. Perdió sus dos primeros compromisos, ambos de local, con una diferencia que duele: 0-1 ante Francia y una goleada en contra por 1-4 frente a Italia. Sin puntos en el torneo, la visita a Bélgica aparece como la oportunidad de cortar la mala racha antes de que se le escape la chance de meterse en la pelea.

El historial entre Bélgica y Turquía

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de nueve enfrentamientos, Bélgica ganó tres, Turquía ganó tres y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los belgas, 16 contra 15. Los duelos más recientes, eso sí, quedaron lejos en el tiempo: el último fue en 2011, cuando igualaron 1-1, y antes de eso se repartieron triunfos sin que ninguno lograra sacar ventaja clara.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/06/2011Bélgica vs. Turquía1-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Turquía vs. Bélgica3-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/2009Bélgica vs. Turquía2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Turquía vs. Bélgica1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/05/2006Bélgica vs. Turquía3-3Friendlies
28/04/2004Bélgica vs. Turquía2-3Friendlies
19/06/2000Turquía vs. Bélgica2-0UEFA European Championship
30/04/1997Turquía vs. Bélgica1-3UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Bélgica vs. Turquía2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bélgica suma 3 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
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