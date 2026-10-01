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Liga de Naciones

Ucrania vs. Irlanda del Norte: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Ucrania e Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ukraine vs. Northern Ireland, Liga de Naciones
Ukraine vs. Northern Ireland, Liga de Naciones

Ucrania se mide con Irlanda del Norte el viernes 2 de octubre en un duelo parejo por la Liga de Naciones, con ambos equipos llegando con el mismo puntaje.

Son apenas cuatro puntos los que separan a estos equipos en la tabla, así que un triunfo puede cambiar bastante el panorama en la zona media del grupo. Ucrania parte como favorita, pero la igualdad de los últimos resultados invita a pensar en un partido cerrado.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ucrania llega invicta en sus últimos dos compromisos, aunque sin poder convertir en el más reciente: rescató un 0-0 como visitante frente a Georgia después de haberse impuesto 1-0 ante Hungría. Son dos presentaciones sólidas en defensa, algo que necesitará repetir si quiere sacar ventaja en esta fecha.

Irlanda del Norte viene de un andar similar. También empató sin goles en su última salida, de local ante Hungría, y antes había sacado un resultado valioso al ganarle 1-0 a Georgia como visitante. Con 4 unidades y la 17° posición, el equipo depende de este partido para no quedar relegado en el grupo.

El historial entre Ucrania e Irlanda del Norte

El historial entre ambos muestra cierta ventaja para Ucrania, que ganó tres de los seis enfrentamientos directos, con una sola victoria para Irlanda del Norte y dos empates. En goles la diferencia es mínima, 4 contra 3, lo que confirma que nunca fueron partidos de goleada. El antecedente más reciente, de 2021, terminó 1-0 a favor de Ucrania.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/06/2021Ucrania vs. Irlanda del Norte1-0Friendlies
16/06/2016Ucrania vs. Irlanda del Norte0-2UEFA European Championship
06/09/2003Ucrania vs. Irlanda del Norte0-0UEFA European Championship Qualifiers
16/10/2002Irlanda del Norte vs. Ucrania0-0UEFA European Championship Qualifiers
02/04/1997Ucrania vs. Irlanda del Norte2-1UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Irlanda del Norte vs. Ucrania0-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Ucrania e Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
  • Irlanda del Norte suma 4 puntos en el torneo.
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