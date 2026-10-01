Ucrania vs. Irlanda del Norte: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Ucrania se mide con Irlanda del Norte el viernes 2 de octubre en un duelo parejo por la Liga de Naciones, con ambos equipos llegando con el mismo puntaje.
Son apenas cuatro puntos los que separan a estos equipos en la tabla, así que un triunfo puede cambiar bastante el panorama en la zona media del grupo. Ucrania parte como favorita, pero la igualdad de los últimos resultados invita a pensar en un partido cerrado.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Ucrania llega invicta en sus últimos dos compromisos, aunque sin poder convertir en el más reciente: rescató un 0-0 como visitante frente a Georgia después de haberse impuesto 1-0 ante Hungría. Son dos presentaciones sólidas en defensa, algo que necesitará repetir si quiere sacar ventaja en esta fecha.
Irlanda del Norte viene de un andar similar. También empató sin goles en su última salida, de local ante Hungría, y antes había sacado un resultado valioso al ganarle 1-0 a Georgia como visitante. Con 4 unidades y la 17° posición, el equipo depende de este partido para no quedar relegado en el grupo.
El historial entre Ucrania e Irlanda del Norte
El historial entre ambos muestra cierta ventaja para Ucrania, que ganó tres de los seis enfrentamientos directos, con una sola victoria para Irlanda del Norte y dos empates. En goles la diferencia es mínima, 4 contra 3, lo que confirma que nunca fueron partidos de goleada. El antecedente más reciente, de 2021, terminó 1-0 a favor de Ucrania.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/06/2021
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|1-0
|Friendlies
|16/06/2016
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-2
|UEFA European Championship
|06/09/2003
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/10/2002
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/04/1997
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Ucrania e Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
- Irlanda del Norte suma 4 puntos en el torneo.