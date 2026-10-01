Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Rumania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Polonia llega golpeada tras la derrota ante Suecia y el viernes 2 de octubre buscará reencontrarse con el triunfo frente a una Rumania que todavía no sumó en este arranque de la Liga de Naciones.

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Ninguno de los dos pudo ganar en sus primeros dos partidos del grupo, así que el que se vaya con los tres puntos respira en la tabla. Polonia es la favorita, pero necesita mostrar algo distinto a lo que vino haciendo.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Polonia acumula apenas un punto en dos presentaciones y está 42ª entre 54 equipos. Cayó 1-3 como visitante ante Suecia y antes había rescatado un empate sin goles de local frente a Bosnia y Herzegovina, un cierre que dejó sensaciones mixtas sobre su funcionamiento.

Rumania todavía no pudo sumar: perdió 2-4 de local ante Bosnia y Herzegovina en un partido de ida y vuelta, y antes había caído 1-2 como visitante contra Suecia. Con cero puntos y el puesto 48 de la tabla, llega con la necesidad de reaccionar antes de que la clasificación se le complique del todo.

El historial entre Polonia y Rumania

El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una ligera ventaja para Rumania, que ganó tres, contra dos de Polonia y un empate. Sin embargo los polacos marcaron más goles en el total de la serie, 8 contra 6, lo que muestra una paridad que no siempre se refleja en el resultado final. El último cruce fue en 2017, cuando Polonia se impuso 3-1 como local.

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Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/06/2017 Polonia vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/11/2016 Rumania vs. Polonia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 14/11/2009 Polonia vs. Rumania 0-1 Friendlies 17/04/2002 Polonia vs. Rumania 1-2 Friendlies 06/09/1995 Polonia vs. Rumania 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 29/03/1995 Rumania vs. Polonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis