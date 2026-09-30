Las alineaciones confirmadas del amistoso Argentina vs. Bolivia: formaciones, cambios y bajas

El amistoso internacional que se jugará: Argentina vs. Bolivia. Entérate cuáles son las alineaciones confirmadas, cambias y bajas, del duelo.

La Selección Argentina se enfrenta a Bolivia en un compromiso internacional de fecha FIFA en Córdoba, marcando el inicio de una etapa de rotación táctica. El entrenador Lionel Scaloni aprovecha la oportunidad para probar piezas jóvenes y dar rodaje a nuevos nombres dentro de la estructura albiceleste.

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Formación de Argentina: juventud y jerarquía en el once titular

Lionel Scaloni combina la solidez de campeones del mundo con apariciones jóvenes que buscan ganarse un lugar. En la defensa destaca la presencia de Agustín Giay por el lateral derecho y Facundo Medina por el carril izquierdo. La dupla ofensiva está integrada desde el arranque por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina vs. Bolivia se juega el día de hoy: amistoso internacional. (Foto: X).

Alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono o Nicolás Paz, Valentín Barco o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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Formación de Bolivia: bloque ordenado para competir

Óscar Villegas estructura una propuesta replegada con línea de cinco en el fondo para resistir los ataques argentinos y salir con velocidad al contragolpe. La conducción ofensiva de la Verde recae en el juvenil Miguel Terceros.

Alineación de Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Efraín Morales, Luis Haquín, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamíl, Carlos Melgar; Miguel Terceros y Fernando Nava.

Bajas destacadas en el encuentro

La principal ausencia del partido es Lionel Messi, quien no suma minutos para dosificar cargas físicas pensando en el próximo compromiso frente a Benín. La nómina de bajas en el conjunto argentino se completa con jugadores desafectados por molestias o descanso preventivo.

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En la Selección Argentina quedan al margen Lionel Messi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Juan Foyth. Por parte de la Selección de Bolivia, Ramiro Vaca aguarda su oportunidad desde el banquillo.

Cambios proyectados para el segundo tiempo

El desarrollo del partido permitirá a ambos técnicos realizar variantes para refrescar las líneas y evaluar alternativas en cancha.

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En la Selección Argentina se perfilan los ingresos de Matías Soulé, Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Valentín Barco para sumar rodaje en el mediocampo y el ataque. En el seleccionado boliviano, las opciones de relevo incluyen el ingreso de Lucas Chávez y Adalid Terrazas en la etapa complementaria.

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